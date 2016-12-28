Без угля с неподконтрольной территории возможны отключения света по всей Украине, — Черныш

28.12.2016 08:07

Возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, пишет Восстановление Донбасса.

«Если вы хотите, чтобы страна прошла период без отключения света по всей территории Украины, то необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе мы будем иметь проблему по всей стране», — сказал он, комментируя идею запрета на провоз товаров через линию соприкосновения.

Черныш напомнил, что антрацитовый уголь добывается преимущественно в неподконтрольных районах и поставляется в количестве 9 — 9,2 миллиона тонн.

Он также не считает, что блокада сможет поспособствовать процессу освобождения заложников.

Напомним, ранее сообщалось, что за два года объем промышленной продукции Донетчины уменьшился на 32,5%.