Главная / Новости / Донецкая область / Блокада неподконтрольного Донбасса будет проходить в правовом поле, – Акимович
Последние новости раздела
- Блокада неподконтрольного Донбасса будет проходить в правовом поле, – Акимович12:17
- Ветераны АТО отправляются на Донбасс обеспечивать блокаду «республик»12:15
- В Мариуполе откроют второй ЦНАП11:54
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко11:37
- Боевиков испугала возможность блокады10:38
- Боевики разгромили базу ОБСЕ в районе Светлодарской дуги. Представители Международной миссии приянли беспрецедентное решение09:44
- Боевик ждут нападения ВСУ и паникуют09:39
- Гонкогский грипп идет на Донетчину. Людей ожидает катастрофическая эпидемия09:13
- Без угля с неподконтрольной территории возможны отключения света по всей Украине, — Черныш08:07
- «Рекспублики» необходимо блокировать - Ислямов07:26
Блокада неподконтрольного Донбасса будет проходить в правовом поле, – Акимович
28.12.2016 12:17
Блокада неподконтрольной украинским властям части Донбасса будет проходить в правовом поле. Об этом в эфире «Громадського радіо» заявил экс-начальник штаба батальона «Донбасс» Сергей Акимович, который в настоящее время является начальником штаба блокировки торговли с неподконтрольными территориями.
«Мы планируем действовать в соответствии с украинским законодательством. Мы не будем делать каких-то вещей, которые могли бы скомпрометировать нас», – сказал Акимович, отвечая на вопрос ведущего о том, планируют ли участники блокады прекращать поставки электроэнергии на неподконтрольные территории.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, закон, блокада
Читайте также:
- За полгода в донецких квартирах установили почти три с половиной тысячи газовых счетчиков
- Лукьянченко не знает что делать с землями заброшенных предприятий
- Как представляли нового начальника милиции Донецкой области (ФОТО)
- Украине нужен новый закон. За образец предлагают взять московские правила
- Близнюк: Основной закон нужно пересмотреть
- Игорный бизнес хочет жить
- Блокада неподконтрольного Донбасса будет проходить в правовом поле, – Акимович12:17
- Ветераны АТО отправляются на Донбасс обеспечивать блокаду «республик»12:15
- В Мариуполе откроют второй ЦНАП11:54
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко11:37
- Фальшивые рубли заполонили «ЛНР»10:47
- Боевиков испугала возможность блокады10:38
- Боевики разгромили базу ОБСЕ в районе Светлодарской дуги. Представители Международной миссии приянли беспрецедентное решение09:44
- Боевик ждут нападения ВСУ и паникуют09:39
- Бюджет-2017 Северодонецка: 999 млн грн – есть на что жить, и есть за что строить09:36
- Гонкогский грипп идет на Донетчину. Людей ожидает катастрофическая эпидемия09:13
- Блокада неподконтрольного Донбасса будет проходить в правовом поле, – Акимович12:17
- Ветераны АТО отправляются на Донбасс обеспечивать блокаду «республик»12:15
- В Мариуполе откроют второй ЦНАП11:54
- В Китае представили смартфон с "двойной" батареей11:50
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко11:37
- Канадские ученые "слепили" нано-снеговика11:20
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- В Днепре начали работать теплые смарт-остановки11:00
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Фальшивые рубли заполонили «ЛНР»10:47
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Попросит ли Гуково защиты у ЛНР? ВИДЕО09:55
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Трамп и Путин будут договариваться о судьбе Порошенко — не о судьбе Украины
- Боевики признают, что их поражение близко и посылают проклятия Путину
- На борту разбившегося самолета был секретный груз, направляющийся в Сирию
- Кремль уже подготовил почву для "слива" "ЛДНР"
- В Интернете появились эксклюзивные кадры яркой вспышки рядом с Ту-154 в Сочи, после этого произошла катастрофа. ВИДЕО
- Россия собирается вводить визовый режим для Украины
- "Следующий флаг Украины поднимем уже в Донецке": бойцы ВСУ дали понять боевикам, что оккупанты потеряли Авдеевку, и скоро на Донбассе у сепаратистов загорится земля под ногами
- В Донецке во дворе многоэтажного дома прогремел взрыв, есть пострадавшие
- Причиной катастрофы ТУ-154 стал теракт — версии специалистов
- «Хаос и анархия» на блокпостах