- Боевиков испугала возможность блокады10:38
- Боевики разгромили базу ОБСЕ в районе Светлодарской дуги. Представители Международной миссии приянли беспрецедентное решение09:44
- Боевик ждут нападения ВСУ и паникуют09:39
- Гонкогский грипп идет на Донетчину. Людей ожидает катастрофическая эпидемия09:13
- Без угля с неподконтрольной территории возможны отключения света по всей Украине, — Черныш08:07
- «Рекспублики» необходимо блокировать - Ислямов07:26
- Луценко призвал прокуроров Донетчины к человечности06:51
- В Мариуполе разработан «план четырех» для школ06:46
- В Мариуполе открыли грандиозный каток. Вход и коньки – бесплатно 21:28
- На Донбассе сильные порывы ветра – жителей просят соблюдать правила безопасности19:38
Боевик ждут нападения ВСУ и паникуют
Опасаясь "масштабного наступления" Вооруженных сил Украины на Дебальцево, террористы в панике начали вывозить свои семьи из города и прилегающих к нему населенных пунктов, пишет Диалог UA.
Эвакуацию семей боевики и "местные чиновники" начали еще на прошлой неделе, во вторник, 20 декабря. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук, передает "Диалог.UA".
Тымчук сообщил, что местное население покидает свои дома в Дебальцево, Углегорске и Дебальцевском (ранее Коммуна). Причиной тому – обострение противостояния на линии соприкосновения.
Среди боевиков распространяются слухи, что после событий в районе Светлодарской дуги силы АТО готовятся пойти на Дебальцево.
Большая часть семей переселяется в Горловку, чтобы потом, при возможности, переехать вглубь оккупированной территории Донбасса.
Теги: Донбасс, паника, нападение, боевики
- Дикие осы напали на детей
- Скандал с донецким журналистом. А был ли "мальчик"?
- В центре Луганска расстреляли дом азербайджанцев. Те отстреливались из автомата
- У боевиков паника, а у их главаря Захарченко - проблемы
- Плотницкий держит руку на пульсе: отстранил оскандалившихся милицейского и угольного "министров"
- На президента Германии совершено нападение (ВИДЕО)
- Фальшивые рубли заполонили «ЛНР»10:47
- Боевиков испугала возможность блокады10:38
- Боевики разгромили базу ОБСЕ в районе Светлодарской дуги. Представители Международной миссии приянли беспрецедентное решение09:44
- Боевик ждут нападения ВСУ и паникуют09:39
- Бюджет-2017 Северодонецка: 999 млн грн – есть на что жить, и есть за что строить09:36
- Гонкогский грипп идет на Донетчину. Людей ожидает катастрофическая эпидемия09:13
- Без угля с неподконтрольной территории возможны отключения света по всей Украине, — Черныш08:07
- На Луганщине переселенцам выделят 200 квартир07:43
- «Рекспублики» необходимо блокировать - Ислямов07:26
- Луценко призвал прокуроров Донетчины к человечности06:51
- Фальшивые рубли заполонили «ЛНР»10:47
- Боевиков испугала возможность блокады10:38
- Трамп приступил к изучению военных действий в Украине 10:28
- На Марсе обнаружили столовую ложку09:45
- Боевики разгромили базу ОБСЕ в районе Светлодарской дуги. Представители Международной миссии приянли беспрецедентное решение09:44
- Боевик ждут нападения ВСУ и паникуют09:39
- Бюджет-2017 Северодонецка: 999 млн грн – есть на что жить, и есть за что строить09:36
- Гонкогский грипп идет на Донетчину. Людей ожидает катастрофическая эпидемия09:13
- В Новый год с российским телевидением, или Лакмусовая бумажка для украинского парламента08:58
- «Тарифный геноцид» в Украине и России. Найди отличия08:43
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Попросит ли Гуково защиты у ЛНР? ВИДЕО09:55
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Трамп и Путин будут договариваться о судьбе Порошенко — не о судьбе Украины
- Боевики признают, что их поражение близко и посылают проклятия Путину
- На борту разбившегося самолета был секретный груз, направляющийся в Сирию
- Кремль уже подготовил почву для "слива" "ЛДНР"
- В Интернете появились эксклюзивные кадры яркой вспышки рядом с Ту-154 в Сочи, после этого произошла катастрофа. ВИДЕО
- Россия собирается вводить визовый режим для Украины
- "Следующий флаг Украины поднимем уже в Донецке": бойцы ВСУ дали понять боевикам, что оккупанты потеряли Авдеевку, и скоро на Донбассе у сепаратистов загорится земля под ногами
- В Донецке во дворе многоэтажного дома прогремел взрыв, есть пострадавшие
- Причиной катастрофы ТУ-154 стал теракт — версии специалистов
- «Хаос и анархия» на блокпостах