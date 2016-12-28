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Архив - Донецкая область

Боевик ждут нападения ВСУ и паникуют

28.12.2016 09:39
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Боевик ждут нападения ВСУ и паникуют

Опасаясь "масштабного наступления" Вооруженных сил Украины на Дебальцево, террористы в панике начали вывозить свои семьи из города и прилегающих к нему населенных пунктов, пишет Диалог UA.
Эвакуацию семей боевики и "местные чиновники" начали еще на прошлой неделе, во вторник, 20 декабря. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук, передает "Диалог.UA".
Тымчук сообщил, что местное население покидает свои дома в Дебальцево, Углегорске и Дебальцевском (ранее Коммуна). Причиной тому – обострение противостояния на линии соприкосновения.
Среди боевиков распространяются слухи, что после событий в районе Светлодарской дуги силы АТО готовятся пойти на Дебальцево.
Большая часть семей переселяется в Горловку, чтобы потом, при возможности, переехать вглубь оккупированной территории Донбасса.



Теги: Донбасс, паника, нападение, боевики
 
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