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Архив - Донецкая область

Боевики подтягивают «Грады» к Светлодарской дуге

28.12.2016 19:16
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Боевики подтягивают «Грады» к Светлодарской дуге

Террористы стягивают реактивные системы залпового огня "Град", сообщает штаб АТО.
Украинские офицеры подчеркнули, что Светлодарская дуга по-прежнему остается одной из самых горячих точек всего фронта. Террористы перемещают в сектор реактивные системы "Град", однако на данный момент ни одного случая их применения не было зафиксировано.
В штабе не стали комментировать данные, с какой целью боевики производят концентрацию военной техники.
Командование Генерального штаба проводит ряд действий по укреплению позиции ВСУ на Светлодарской дуге и готово к любому развитию событий.
По последним данным, в результате всплеска насилия и атак силы АТО уничтожили сразу несколько десятков российских солдат и боевиков "ДНР". Факт массовой гибели сослуживцев вызвал резкое падение боевого духа террористов.



Теги: Донбасс, град, боевики, Светлодарская дуга
 
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