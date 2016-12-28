Боевики подтягивают «Грады» к Светлодарской дуге

28.12.2016 19:16

Террористы стягивают реактивные системы залпового огня "Град", сообщает штаб АТО.

Украинские офицеры подчеркнули, что Светлодарская дуга по-прежнему остается одной из самых горячих точек всего фронта. Террористы перемещают в сектор реактивные системы "Град", однако на данный момент ни одного случая их применения не было зафиксировано.

В штабе не стали комментировать данные, с какой целью боевики производят концентрацию военной техники.

Командование Генерального штаба проводит ряд действий по укреплению позиции ВСУ на Светлодарской дуге и готово к любому развитию событий.

По последним данным, в результате всплеска насилия и атак силы АТО уничтожили сразу несколько десятков российских солдат и боевиков "ДНР". Факт массовой гибели сослуживцев вызвал резкое падение боевого духа террористов.