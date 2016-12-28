Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевиков испугала возможность блокады

28.12.2016 10:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевиков испугала возможность блокады

Новость о том, что ветераны добровольческих формирований АТО собираются устроить торговую блокаду оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, не на шутку напугала командиров боевиков и "чиновников", пишет Диалог UA.
Все, кто имеют какое-либо отношение к контрабандным потокам, идущим с украинской территории в "ДНР", недовольны инициативой ветеранов АТО. Об этом на своей странице в Facebook написал Дмитрий Тымчук - лидер "Информационного сопротивления".
По его словам, данная новость напугала даже местное население, которое боится остаться без украинских пенсий и социальных выплат. Кроме того, люди переживают, что не смогут покупать товары за линией разграничения.
Что касается боевиков, "чиновников" и предпринимателей из "ДНР", то они крайне негативно отзываются о блокаде. Дело в том, что все они сильно зависят от контрабанды, которая поступает на оккупированную территорию.
Кстати, бизнесмены и "чиновники" из "ЛНР" положительно восприняли информацию о торговой блокаде, ведь контрабандные потоки, по большей части, идут к ним из России



Теги: Донбасс, блокада, оккупация, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх