Боевиков испугала возможность блокады

28.12.2016 10:38

Новость о том, что ветераны добровольческих формирований АТО собираются устроить торговую блокаду оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, не на шутку напугала командиров боевиков и "чиновников", пишет Диалог UA.

Все, кто имеют какое-либо отношение к контрабандным потокам, идущим с украинской территории в "ДНР", недовольны инициативой ветеранов АТО. Об этом на своей странице в Facebook написал Дмитрий Тымчук - лидер "Информационного сопротивления".

По его словам, данная новость напугала даже местное население, которое боится остаться без украинских пенсий и социальных выплат. Кроме того, люди переживают, что не смогут покупать товары за линией разграничения.

Что касается боевиков, "чиновников" и предпринимателей из "ДНР", то они крайне негативно отзываются о блокаде. Дело в том, что все они сильно зависят от контрабанды, которая поступает на оккупированную территорию.

Кстати, бизнесмены и "чиновники" из "ЛНР" положительно восприняли информацию о торговой блокаде, ведь контрабандные потоки, по большей части, идут к ним из России