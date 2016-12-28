Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Цей папірець мені не потрібен: На блокпосту юнак віддав поліцейським атестат про середню освіту “ДНР”

28.12.2016 20:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Цей папірець мені не потрібен: На блокпосту юнак віддав поліцейським атестат про середню освіту “ДНР”

На блокпосту у Волновасі, що в Донецькій області хлопець віддав поліцейським “атестат про повну загальну середню освіту ДНР”. Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Донецькій області, передають Патріоти України.
Юнак, який покинув окуповану територію, заявив: “Цей клаптик паперу мені абсолютно не потрібен, тому що його нікуди застосувати”.
Хлопець закінчив Макіївську вечірню загальноосвітню школу I-III ступенів №27, перебуваючи у виправній колонії в окупації. Нове життя вирішив почати на підконтрольній Україні території, де жив до цього.
Сьогодні на окупованій території залишилися 537 шкіл, де, за приблизними оцінками, вчаться 140 тисяч дітей. В цьому році школу закінчать близько 20 тисяч підлітків.

 

Источник Zvistka.



Теги: Донбасс, подросток, документы, блокпост
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх