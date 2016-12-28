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Цей папірець мені не потрібен: На блокпосту юнак віддав поліцейським атестат про середню освіту “ДНР”
28.12.2016 20:22
На блокпосту у Волновасі, що в Донецькій області хлопець віддав поліцейським “атестат про повну загальну середню освіту ДНР”. Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Донецькій області, передають Патріоти України.
Юнак, який покинув окуповану територію, заявив: “Цей клаптик паперу мені абсолютно не потрібен, тому що його нікуди застосувати”.
Хлопець закінчив Макіївську вечірню загальноосвітню школу I-III ступенів №27, перебуваючи у виправній колонії в окупації. Нове життя вирішив почати на підконтрольній Україні території, де жив до цього.
Сьогодні на окупованій території залишилися 537 шкіл, де, за приблизними оцінками, вчаться 140 тисяч дітей. В цьому році школу закінчать близько 20 тисяч підлітків.
Источник Zvistka.
Теги: Донбасс, подросток, документы, блокпост
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