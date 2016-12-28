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Архив - Донецкая область

Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге

28.12.2016 13:51
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Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге

После пятидневных переговоров, во время которых представители противоположной стороны постоянно меняли условия передачи тел, украинской стороне были переданы тела двух военных, погибших на Светлодарской дуге. Об этом сообщаили в пресс-службе Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, пишет Zvistk.a

Произошло это в городе Счастье Луганской области, в рамках гуманитарного проекта ВСУ Эвакуация 200.
В свою очередь украинская сторона также передала тела двух погибших нападающих.
Передача состоялась в присутствии представителей СММ ОБСЕ и СЦКК в рамках Минских договоренностей.
– При предварительном осмотре установлено, что ребята получили пулевые ранения не совместимые с жизнью. Точное время и причину смерти установит судебно – медицинская экспертиза. Явных признаков пыток при внешнем осмотре я не увидел, – отметил координатор гуманитарного проекта ВСУ Эвакуация 200 Михаил Котелевский.



Теги: Донбасс, бойцы, тела, Светлодарская дуга
 
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