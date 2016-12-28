Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге

28.12.2016 13:51

После пятидневных переговоров, во время которых представители противоположной стороны постоянно меняли условия передачи тел, украинской стороне были переданы тела двух военных, погибших на Светлодарской дуге. Об этом сообщаили в пресс-службе Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, пишет Zvistk.a

Произошло это в городе Счастье Луганской области, в рамках гуманитарного проекта ВСУ Эвакуация 200.

В свою очередь украинская сторона также передала тела двух погибших нападающих.

Передача состоялась в присутствии представителей СММ ОБСЕ и СЦКК в рамках Минских договоренностей.

– При предварительном осмотре установлено, что ребята получили пулевые ранения не совместимые с жизнью. Точное время и причину смерти установит судебно – медицинская экспертиза. Явных признаков пыток при внешнем осмотре я не увидел, – отметил координатор гуманитарного проекта ВСУ Эвакуация 200 Михаил Котелевский.