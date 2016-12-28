Главарь "ДНР" Захарченко вновь захотел подгрести под себя всю Донецкую область

28.12.2016 18:07

Судя по всему, жизнь ничему так и не научила предводителя донецких сепаратистов. А возможно, он наивно думает, что после всего, что произошло, ему просто так отдадут подконтрольную Украине часть Донетчины, пишет Диалог UA.

Главный сепаратист "ДНР" Александр Захарченко заявил о намерении на переговорах в Минске поставить вопрос о передаче боевикам территории всей Донецкой области, в том числе ту ее часть, которую в 2014 году освободили украинские войска, передает "Диалог UA".

По словам пророссийского боевика, к этому вопросу он перейдет в случае выполнения минских договоренностей.

"Мы будем разговаривать о том, чтобы результаты референдума были приняты на всей территории Донецкой области… Основная задача "Минска-2" — перейти именно к этим переговорам", - сказал Захарченко.

В то же время известно, что, согласно "Минску", территория, захваченная боевиками, называется не "ДНР", а ОРДО и именно она постепенно должна вернуться под юрисдикцию Украины, а не наоборот.

Напомним, с 00:00 24 декабря вступает в силу договоренность о прекращении огня, о которой было обговорено на встрече участниками трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В то же время 28 декабря спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко рассказал прессе, что боевики стянули "Грады" в район Светлодарской дуги, где ситуация пока не стабилизировалась.