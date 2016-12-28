Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Главарь "ДНР" Захарченко вновь захотел подгрести под себя всю Донецкую область

28.12.2016 18:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Главарь "ДНР" Захарченко вновь захотел подгрести под себя всю Донецкую область

Судя по всему, жизнь ничему так и не научила предводителя донецких сепаратистов. А возможно, он наивно думает, что после всего, что произошло, ему просто так отдадут подконтрольную Украине часть Донетчины, пишет Диалог UA.
Главный сепаратист "ДНР" Александр Захарченко заявил о намерении на переговорах в Минске поставить вопрос о передаче боевикам территории всей Донецкой области, в том числе ту ее часть, которую в 2014 году освободили украинские войска, передает "Диалог UA".
По словам пророссийского боевика, к этому вопросу он перейдет в случае выполнения минских договоренностей.
"Мы будем разговаривать о том, чтобы результаты референдума были приняты на всей территории Донецкой области… Основная задача "Минска-2" — перейти именно к этим переговорам", - сказал Захарченко.
В то же время известно, что, согласно "Минску", территория, захваченная боевиками, называется не "ДНР", а ОРДО и именно она постепенно должна вернуться под юрисдикцию Украины, а не наоборот.
Напомним, с 00:00 24 декабря вступает в силу договоренность о прекращении огня, о которой было обговорено на встрече участниками трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
В то же время 28 декабря спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко рассказал прессе, что боевики стянули "Грады" в район Светлодарской дуги, где ситуация пока не стабилизировалась.



Теги: Донбасс, Донецкая область, ДНР, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх