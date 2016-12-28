Гонкогский грипп идет на Донетчину. Людей ожидает катастрофическая эпидемия

28.12.2016 09:13

Эпидемию гриппа в Украине прогнозируют в ближайшие 2-3 недели.

В 11 областях Украины показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ уже превысили эпидпорог, пишет Мариупольская жизнь.

Всего гриппом уже заболели 300 тысяч украинцев. Из них 70% детей в возрасте до 17 лет.

По сравнению с прошлым годом уровень заболеваемости вырос на 15%. В этом году наиболее распространен в Украине «гонконгский» грипп (А/ H3N2). Осложняет ситуацию то, что иммунная система украинцев еще плохо знакома с этим вирусом. «Гонконг» отличается тяжелыми осложнениями органов дыхательной системы. Заболевание развивается в течение 2 часов после контакта с вирусом. Переносчиками такого гриппа могут быть даже животные. Вирус смертельно опасен для детей раннего возраста и пожилых людей старше 60 лет.

От «Гонконга» уже умерло 4 человека. Например, у скончавшейся девочки в Кривом Роге заболевание протекало злокачественно и молниеносно, всего длилось два дня. Среди детей жертвой гриппа стал 13-летний подросток из Сум. Но это скупая официальная статистика. Зачастую жертвы умирают от осложнений гриппа, и не всегда врачи фиксируют первопричину заболевания.

Если отталкиваться от данных общественных и благотворительных организаций только в Закарпатской области от «гонконгского» гриппа и его осложнений погибли 30 детей в ноябре-декабре 2016 года. При этом пик распространения «гонконгского» гриппа: конец января-начало февраля. Превышение эпидпорога по областям Украины в декабре — это только начало всех бед.

Широкое распространение вируса гриппа в Украине связано с тем, что государство не занимается централизованными закупками вакцин. Хотя именно после прививки риск заболеть снижается на 70-80%. Области и города покупают вакцины через частных дистрибьюторов, но количество таких вакцин ограничено. Всего в Украине в этот сезон будет доступно 175 тысяч доз вакцин, которыми можно защитить только 0,41% граждан.

По факту, ситуация с гриппом не контролируется, что грозит катастрофическим развитием эпидемии. Несмотря на то, что каждый год грипп уносит сотни жизней, вакцинация от гриппа не входит в утвержденный календарь прививок, что экономит государству деньги и снимает ответственность за эпидемию с МОЗ. В том числе, поэтому уровень вакцинации в Украине остается одним из самых низких в мире.

ЕСТЬ ЛИ ШАНС ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА?

В платных поликлиниках прививка от гриппа стоит от 250 до 500 гривен. Самостоятельно купить вакцины «Ваксигрипп» или «ДжиСи Флю» очень сложно. Если удалось их приобрести, то вам все равно вакцинацию не проведут – МОЗ не дало лицензии большинству поликлиник. Но даже наличие лицензии не гарантирует того, что вам вколют вакцину, которую вы сами купили. Врачи отказывают в прививке, потому что не доверяют тому, как вы хранили препарат. При этом своих вакцин в районных поликлиниках обычно нет.

Некоторые нерадивые медработники советуют гражданам делать прививку самостоятельно в домашних условиях. В несколько областях Украины это привело к серьезным осложнением и случаям анафилактического шока. Получается замкнутый круг.

Прививать каждого члена семьи в платных клиниках слишком дорого. При этом маленьких детей, для которых грипп «Гонконг» смертельно опасен, нужно прививать поэтапно в несколько недель. То есть для большинства украинских детей и их родителей время уже упущено. Счет жертвам среди детей до 4 лет может пойти на сотни уже в конце декабря.

РЫНОК НЕКАЧЕСТВЕННЫХ И ПОДДЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВ

Если страшное все-таки случилось, и вы заболели «гонконгским» гриппом, то медицинская помощь может оказаться бессильной из-за дефицита лекарств. Государство сделало все, чтобы украинцы остались беззащитны перед гриппом: в преддверии эпидемии Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила к реализации такие популярные средства от гриппа и простуды, как «Фармацитрон», «Gripex NOC» и «Вокасепт».

При этом на фармацевтическом рынке продается огромное количество подделок эффективного лекарства «Тамифлю». В Днепропетровской и Запорожской областях мошенники реализуют этот востребованный препарат по цене в два раза ниже рыночной. 125 человек получили отравление, есть погибшие. Прибыль преступников насчитывает десятки миллионов гривен за сезон. Однако, несмотря на смертельные случаи, правоохранительные органы не проводят подробных расследований.

Эксперты прогнозируют, что количество заболевших гриппом в сезоне 2016-2017 годов будет около 8 млн. человек. В прошлом году таковых было 5,8 млн. — и 397 погибших. Даже поверхностный подсчет может говорить о том, что этой зимой количество погибших будет значительно больше. Если же учитывать объективные данные, ухудшение социально-экономической ситуации, неутешительные прогнозы погоды и эпидемиологической обстановки, то реальное число жертв может быть рекордным.

Государственная власть своим формальным отношением к борьбе с опасными штаммами гриппа провоцирует в стране рост детской смертности, развитие у людей тяжелых осложнений, требующих дорогостоящего лечения, и в конечном итоге, ежегодно наносит значительный ущерб генофонду Украины.