- Минсоцполитики исключило из базы на усыновление почти 1,8 тыс. детей Донбасса17:02
- На КПВВ «Гнутово» будет пущен реверс для очереди с неподконтрольной территории16:38
- Трупы российских солдат со Светлодарской дуги вывозят из моргов Горловки и Макеевки14:36
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге13:51
- Игра в одни ворота – Донбасс рекордно громит Дженералз13:33
- Блокада неподконтрольного Донбасса будет проходить в правовом поле, – Акимович12:17
- Ветераны АТО отправляются на Донбасс обеспечивать блокаду «республик»12:15
- В Мариуполе откроют второй ЦНАП11:54
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко11:37
- Боевиков испугала возможность блокады10:38
Минсоцполитики исключило из базы на усыновление почти 1,8 тыс. детей Донбасса
С начала боевых действий на востоке Украины Министерство социальной политики исключило из базы на усыновление почти 1800 детей. Об этом заявила руководитель Управления обеспечения деятельности Уполномоченного президента по правам ребенка Людмила Волынец.
«Если, например, в Горловке, определенному количеству детей до войны дали такой статус, то, когда началась война, Минсоцполитики просто сняло его с учета, а то, что ребенок стал сиротой на востоке, а воспитывается во Львовской области, они об этом забыли, а такая возможность по закону есть. Когда мы начинали поднимать в обществе этот вопрос, Минсоцполитики вдруг «нашло» 1797 детей, и еще около 3,5 тысяч детей, я думаю, они «найдут»», — сказала она.
Помимо этого, существует ряд трудностей, связанных с пересечением линии разграничения детей-сирот или лишенных родительского попечения, родившихся в неподконтрольных районах после начала боевых действий. Как отметила Волынец, согласно правилам пересечения линии разграничения, таких детей разрешается провозить без документов. В то же время, существует угроза торговли детьми, так как отсутствуют гарантии их дальнейшей регистрации на подконтрольной украинскому правительству территории.
«Да, обратно этого ребенка без документов не выпустят, но ведь оттуда можно сколько угодно завозить детей без документов. Ни СБУ, ни ВСУ, которые следят за пропускным режимом в зоне АТО, не имеют системы сообщения органам по делам детей, что таких детей ввозят. Это очень серьезный риск для организации торговли детьми», — отметила Волынец.
Она также обратила внимание, что из-за риска лишиться работы персонал интернатов может предпринимать действия, направленные на то, чтобы дети не получали статус сирот или детей, лишенных родительской опеки.
Источник Восстановление Донбасса.
Теги: Донбасс, дети, усыновление, база данных
- Девчачий батальон под управлением любви
- Иностранцы усыновляют юных краматорчан
- В Донецкой области зарегистрировано почти двести потенциальных усыновителей
- Больше всего малыши ждут тех, кто сможет стать их родителями
- "Мы посовещались и решили называть вас мамой и папой"
- Осиротевшие дети-инвалиды обречены на жизнь в интернате
- Минсоцполитики исключило из базы на усыновление почти 1,8 тыс. детей Донбасса17:02
- На КПВВ «Гнутово» будет пущен реверс для очереди с неподконтрольной территории16:38
- Кровавая бойня в «ЛНР»: в оккупированной Брянке расстрелян куратор от Кремля, озвучены причины громкого убийства российского офицера15:58
- Трупы российских солдат со Светлодарской дуги вывозят из моргов Горловки и Макеевки14:36
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге13:51
- Игра в одни ворота – Донбасс рекордно громит Дженералз13:33
- Загадочная смерть советника Плотницкого в Луганске: появились шокирующие подробности мерзких преступлений террориста Литвина в "ЛНР"13:14
- Блокада неподконтрольного Донбасса будет проходить в правовом поле, – Акимович12:17
- Ветераны АТО отправляются на Донбасс обеспечивать блокаду «республик»12:15
- В Мариуполе откроют второй ЦНАП11:54
- Минсоцполитики исключило из базы на усыновление почти 1,8 тыс. детей Донбасса17:02
- На КПВВ «Гнутово» будет пущен реверс для очереди с неподконтрольной территории16:38
- Оккупанты начали разбирать на металлолом шахту в Первомайске — ГУР16:22
- Кровавая бойня в «ЛНР»: в оккупированной Брянке расстрелян куратор от Кремля, озвучены причины громкого убийства российского офицера15:58
- Российский экономист предложил вернуть Донбасс в Украину и уничтожить миллионы украинцев. ВИДЕО15:40
- Опубликовано видео крушения ТУ-154: следствие рассказало о последней минуте самолета перед тем, как он рухнул в воду. ВИДЕО14:42
- Трупы российских солдат со Светлодарской дуги вывозят из моргов Горловки и Макеевки14:36
- В китайском заповеднике умер отец 130 панд14:30
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге13:51
- Луценко: Человек, который законно поставил киоск и выживает, - не меньший герой, чем тот парень, что на фронте держит линию13:43
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Попросит ли Гуково защиты у ЛНР? ВИДЕО09:55
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Трамп и Путин будут договариваться о судьбе Порошенко — не о судьбе Украины
- Боевики признают, что их поражение близко и посылают проклятия Путину
- На борту разбившегося самолета был секретный груз, направляющийся в Сирию
- Кремль уже подготовил почву для "слива" "ЛДНР"
- В Интернете появились эксклюзивные кадры яркой вспышки рядом с Ту-154 в Сочи, после этого произошла катастрофа. ВИДЕО
- Россия собирается вводить визовый режим для Украины
- "Следующий флаг Украины поднимем уже в Донецке": бойцы ВСУ дали понять боевикам, что оккупанты потеряли Авдеевку, и скоро на Донбассе у сепаратистов загорится земля под ногами
- «Хаос и анархия» на блокпостах
- В Донецке во дворе многоэтажного дома прогремел взрыв, есть пострадавшие
- Причиной катастрофы ТУ-154 стал теракт — версии специалистов