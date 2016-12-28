«Рекспублики» необходимо блокировать - Ислямов

28.12.2016 07:26

Представителям добровольческих батальонов, которые начали акцию по блокаде Донбасса, нужна поддержка местного населения. Об этом в комментарии изданию «Гордон» сказал Лидер гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов.

«Оккупированные территории испокон веков блокировали. Это обязательно нужно сделать», – сказал Ислямов.

Исходя из опыта блокады Крыма, важно найти объединяющее добробатов начало. «По Крыму мы столкнулись с тем, что у разных добровольческих подразделений могут возникнуть различные интересы. Цементирующим должна стать любовь к Родине. Когда делаются блокады, на первом месте должны быть честь, совесть и четкое представление, что вы в итоге стремитесь получить. А вы хотите нанести врагу ощутимый урон», – подчеркнул политик.

«Но блокада имеет кумулятивный эффект. Казалось, вы сейчас закрыли территорию. Но там склады, логистика, поэтому будет организована куча разных провокаций. Организаторам придется все это выдержать», – продолжил Ислямов.

По его словам, во время блокады могут возникнуть проблемы с государственными структурами, но местные жители должны поддержать добровольцев. «Конечно, это должно делать государство. Но у нас державы в таком смысле, как мы хотели бы, пока нет. Не страшно. Зато гражданское общество какое! Блокаду должны проводить и сами местные жители: те граждане, которые живут на этих территориях, и которые вышли из оккупированных районов. У нас был самый важный аргумент (во время блокады Крыма, – ред.): народ, который находится на оккупированной территории, выступил за то, чтобы мы наносили вред врагу. Все готовы были терпеть – это была их лепта в освобождение оккупированных территорий. Не все могут с оружием в руках сражаться, другие тоже могут помогать – вывозить ценную информацию, собирать деньги, активизировать знакомых на материковой Украине – целый комплекс мер способствует успеху. У нас получилось. Хочется, чтобы на Донбассе тоже получилось. И со своей стороны готовы консультировать и помогать», – заявил Ислямов.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО и волонтеры объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. Для реализации акции началось формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.

Источник Донецкие новости.