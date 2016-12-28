- «Рекспублики» необходимо блокировать - Ислямов07:26
- Луценко призвал прокуроров Донетчины к человечности06:51
- В Мариуполе разработан «план четырех» для школ06:46
- В Мариуполе открыли грандиозный каток. Вход и коньки – бесплатно 21:28
- На Донбассе сильные порывы ветра – жителей просят соблюдать правила безопасности19:38
- В Мариуполе 15-летняя девушка впала в алкогольную кому из-за шампанского17:55
- «Хаос и анархия» на блокпостах17:35
- В Донецкой области восстановили взорванный мост17:25
- Захарченко обвинил Порошенко в затягивании Минского процесса13:55
- В "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности обмена пленными по формуле "690 на 47"13:35
«Рекспублики» необходимо блокировать - Ислямов
Представителям добровольческих батальонов, которые начали акцию по блокаде Донбасса, нужна поддержка местного населения. Об этом в комментарии изданию «Гордон» сказал Лидер гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов.
«Оккупированные территории испокон веков блокировали. Это обязательно нужно сделать», – сказал Ислямов.
Исходя из опыта блокады Крыма, важно найти объединяющее добробатов начало. «По Крыму мы столкнулись с тем, что у разных добровольческих подразделений могут возникнуть различные интересы. Цементирующим должна стать любовь к Родине. Когда делаются блокады, на первом месте должны быть честь, совесть и четкое представление, что вы в итоге стремитесь получить. А вы хотите нанести врагу ощутимый урон», – подчеркнул политик.
«Но блокада имеет кумулятивный эффект. Казалось, вы сейчас закрыли территорию. Но там склады, логистика, поэтому будет организована куча разных провокаций. Организаторам придется все это выдержать», – продолжил Ислямов.
По его словам, во время блокады могут возникнуть проблемы с государственными структурами, но местные жители должны поддержать добровольцев. «Конечно, это должно делать государство. Но у нас державы в таком смысле, как мы хотели бы, пока нет. Не страшно. Зато гражданское общество какое! Блокаду должны проводить и сами местные жители: те граждане, которые живут на этих территориях, и которые вышли из оккупированных районов. У нас был самый важный аргумент (во время блокады Крыма, – ред.): народ, который находится на оккупированной территории, выступил за то, чтобы мы наносили вред врагу. Все готовы были терпеть – это была их лепта в освобождение оккупированных территорий. Не все могут с оружием в руках сражаться, другие тоже могут помогать – вывозить ценную информацию, собирать деньги, активизировать знакомых на материковой Украине – целый комплекс мер способствует успеху. У нас получилось. Хочется, чтобы на Донбассе тоже получилось. И со своей стороны готовы консультировать и помогать», – заявил Ислямов.
Напомним, 26 декабря ветераны АТО и волонтеры объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. Для реализации акции началось формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, оккупация, блокирование
- На Луганщине переселенцам выделят 200 квартир07:43
- «Рекспублики» необходимо блокировать - Ислямов07:26
- Луценко призвал прокуроров Донетчины к человечности06:51
- В Мариуполе разработан «план четырех» для школ06:46
- В Мариуполе открыли грандиозный каток. Вход и коньки – бесплатно 21:28
- На Донбассе сильные порывы ветра – жителей просят соблюдать правила безопасности19:38
- В Мариуполе 15-летняя девушка впала в алкогольную кому из-за шампанского17:55
- В Луганской области планируют выделить переселенцам около 200 квартир17:40
- «Хаос и анархия» на блокпостах17:35
- В Донецкой области восстановили взорванный мост17:25
- На Луганщине переселенцам выделят 200 квартир07:43
- «Рекспублики» необходимо блокировать - Ислямов07:26
- Луценко призвал прокуроров Донетчины к человечности06:51
- В Мариуполе разработан «план четырех» для школ06:46
- Украина получила второй транш финансовой помощи Евросоюза06:02
- Доник: надо не радоваться событию, а проводить следственные действия22:28
- Как не стать жертвой некачественных фейерверков (видео)22:00
- Нищета вынудила актера продать престижную награду21:50
- В Мариуполе открыли грандиозный каток. Вход и коньки – бесплатно 21:28
- По делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича важные показания дал депутат российской Госдумы21:18
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Попросит ли Гуково защиты у ЛНР? ВИДЕО09:55
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Трамп и Путин будут договариваться о судьбе Порошенко — не о судьбе Украины
- Боевики признают, что их поражение близко и посылают проклятия Путину
- На борту разбившегося самолета был секретный груз, направляющийся в Сирию
- В Интернете появились эксклюзивные кадры яркой вспышки рядом с Ту-154 в Сочи, после этого произошла катастрофа. ВИДЕО
- Кремль уже подготовил почву для "слива" "ЛДНР"
- Россия собирается вводить визовый режим для Украины
- "Следующий флаг Украины поднимем уже в Донецке": бойцы ВСУ дали понять боевикам, что оккупанты потеряли Авдеевку, и скоро на Донбассе у сепаратистов загорится земля под ногами
- В Донецке во дворе многоэтажного дома прогремел взрыв, есть пострадавшие
- Причиной катастрофы ТУ-154 стал теракт — версии специалистов
- «Хаос и анархия» на блокпостах