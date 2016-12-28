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Слепые, глухие, а теперь еще и без Интернета. Сайт ОБСЕ атаковали злобные хакеры по заданию российских спецслужб
Предположительно, нападение на электронный ресурс Миссии осуществила кибергруппа Fancy Bear, известная своим сотрудничеством с Российской Федерацией. Ресурсы ОБСЕ вызвали интерес именно в связи с ролью посредника по урегулированию конфликта на Донбассе, пишет Диалог UA.
Во Франции прояснили ситуацию с атакой хакеров на интернет-ресурс на ОБСЕ: сайт организации взломали предположительно хакеры Fancy Bear, пишет газета Le Monde.
Это далеко не первый подобный случай. Ранее сайт ОБСЕ подвергался неоднократным атакам со стороны хакеров, причем одну из кибератак предположительно провела кибергруппа Fancy Bear, известная своим сотрудничеством с российскими спецслужбами.
В свою очередь, в ОБСЕ подтвердили факт кибератаки. Причем о взломе систем стало известно еще в конце октября текущего года. В то же время точная дата, когда сайт ОБСЕ подвергся атаке, не называют.
Также группа Fancy Bears была замечена в связи с попыткой атаковать сайт правительства Великобритании, а также ресурсы нескольких телекомпаний Туманного Альбиона.
Авторы Le Monde пишут, что кибергруппа Fancy Bear (или APT28) давно промышляет шпионажем для российской разведки.
Примечательно, что интерес у киберпреступников ресурсы ОБСЕ вызвали именно в связи с ролью посредника этой организации по урегулированию боевых действий в Донбассе между Украиной и российскими гибридными войсками, замаскированными под "народную милицию независимых республик".
Теги: Донбасс, Интернет, ОБСЕ, хакеры
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