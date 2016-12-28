Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Слепые, глухие, а теперь еще и без Интернета. Сайт ОБСЕ атаковали злобные хакеры по заданию российских спецслужб

28.12.2016 21:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Слепые, глухие, а теперь еще и без Интернета. Сайт ОБСЕ атаковали злобные хакеры по заданию российских спецслужб

Предположительно, нападение на электронный ресурс Миссии осуществила кибергруппа Fancy Bear, известная своим сотрудничеством с Российской Федерацией. Ресурсы ОБСЕ вызвали интерес именно в связи с ролью посредника по урегулированию конфликта на Донбассе, пишет Диалог UA.
Во Франции прояснили ситуацию с атакой хакеров на интернет-ресурс на ОБСЕ: сайт организации взломали предположительно хакеры Fancy Bear, пишет газета Le Monde.
Это далеко не первый подобный случай. Ранее сайт ОБСЕ подвергался неоднократным атакам со стороны хакеров, причем одну из кибератак предположительно провела кибергруппа Fancy Bear, известная своим сотрудничеством с российскими спецслужбами.
В свою очередь, в ОБСЕ подтвердили факт кибератаки. Причем о взломе систем стало известно еще в конце октября текущего года. В то же время точная дата, когда сайт ОБСЕ подвергся атаке, не называют.
Также группа Fancy Bears была замечена в связи с попыткой атаковать сайт правительства Великобритании, а также ресурсы нескольких телекомпаний Туманного Альбиона.
Авторы Le Monde пишут, что кибергруппа Fancy Bear (или APT28) давно промышляет шпионажем для российской разведки.
Примечательно, что интерес у киберпреступников ресурсы ОБСЕ вызвали именно в связи с ролью посредника этой организации по урегулированию боевых действий в Донбассе между Украиной и российскими гибридными войсками, замаскированными под "народную милицию независимых республик".



Теги: Донбасс, Интернет, ОБСЕ, хакеры
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх