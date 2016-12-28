Трупы российских солдат со Светлодарской дуги вывозят из моргов Горловки и Макеевки

28.12.2016 14:36

Украинская разведка, которая проводит оперативную работу на оккупированных территориях Донбасса, заявила о массовом вывозе трупов российских офицеров и солдат в грузовиках гуманитарных конвоев. РФ пытается скрыть факт вывоза, пишет Диалог UA.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на управление разведки Минобороны Украины.

Журналисты подчеркивают, что из моргов городов Донбасса в Россию вывезли около 40 трупов солдат российской армии. Руководство Минобороны РФ пытается скрыть факт вывоза убитых, используя для маскировки транспорт гуманитарных конвоев. Основную часть мертвых российских солдат увезли из моргов Макеевки и Горловки.

Журналисты отмечают, что большая часть из указанных россиян была убита силами АТО на Светлодарской дуге. Последнюю неделю в секторе шли ожесточенные бои, которые инициировало внезапной атакой пророссийское командование "ДНР".

Россия тщательно скрывает факт транспортировки погибших солдат и подавляет любые сообщения в российских СМИ о гибели россиян на Донбассе.