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В больницу Мариуполя доставлена раненая женщина из Опытного
Мирная жительница, раненная в результате обстрела поселка Опытное, доставлена в больницу в Мариуполе. Она получила осколочные ранения и в момент госпитализации находилась в бессознательном состоянии, пишет 0629.
Об этом указано в отчете ОБСЕ.
«Медработники больницы в Мариуполе сообщили наблюдателям, что женщину доставили 19 декабря и что в течение суток она была без сознания», - указано в сообщении.
Также наблюдатели сообщают, что находясь 26 декабря в с. Пикузы (бывшее название Коминтерново) в присутствии офицера ВС РФ из СЦКК и члена «ДНР», они зафиксировали 12 свежих мест ударов.
«На первом из мест СММ зафиксировала три воронки на расстоянии 70 м от дома и определила, что они произошли от разрыва артиллерийских снарядов калибра 122 мм, выпущенных с юго-запада. На втором месте наблюдатели видели, что на одном из домов ремонтируют юго-западную стену и часть крыши», - указано в отчете.
От трех взрывов, которые пришлись на участок примерно в 15-20 м от дома, осколками был поврежден металлический забор.
На третьем месте наблюдатели видели, что на двух брошенных домах повреждены крыши от прямого попадания снарядов. Также в ОБСЕ зафиксировали еще четыре воронки в 20 м от этих двух домов и определили, что все они образовались от разрывов минометных мин калибра 120 мм. Местные жители рассказали, что обстрел произошел вечером 23 декабря.
Также в отчете сказано, что 24 декабря военнослужащие ВСУ не позволили патрулю Миссии проехать через блокпост в Бердянском в направлении с. Сопино. СММ проинформировала об этом СЦКК.
Теги: Донбасс, Мариуполь, женщина, больница
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