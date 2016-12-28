В больницу Мариуполя доставлена раненая женщина из Опытного

28.12.2016 17:27

Мирная жительница, раненная в результате обстрела поселка Опытное, доставлена в больницу в Мариуполе. Она получила осколочные ранения и в момент госпитализации находилась в бессознательном состоянии, пишет 0629.

Об этом указано в отчете ОБСЕ.

«Медработники больницы в Мариуполе сообщили наблюдателям, что женщину доставили 19 декабря и что в течение суток она была без сознания», - указано в сообщении.

Также наблюдатели сообщают, что находясь 26 декабря в с. Пикузы (бывшее название Коминтерново) в присутствии офицера ВС РФ из СЦКК и члена «ДНР», они зафиксировали 12 свежих мест ударов.

«На первом из мест СММ зафиксировала три воронки на расстоянии 70 м от дома и определила, что они произошли от разрыва артиллерийских снарядов калибра 122 мм, выпущенных с юго-запада. На втором месте наблюдатели видели, что на одном из домов ремонтируют юго-западную стену и часть крыши», - указано в отчете.

От трех взрывов, которые пришлись на участок примерно в 15-20 м от дома, осколками был поврежден металлический забор.

На третьем месте наблюдатели видели, что на двух брошенных домах повреждены крыши от прямого попадания снарядов. Также в ОБСЕ зафиксировали еще четыре воронки в 20 м от этих двух домов и определили, что все они образовались от разрывов минометных мин калибра 120 мм. Местные жители рассказали, что обстрел произошел вечером 23 декабря.

Также в отчете сказано, что 24 декабря военнослужащие ВСУ не позволили патрулю Миссии проехать через блокпост в Бердянском в направлении с. Сопино. СММ проинформировала об этом СЦКК.