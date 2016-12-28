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Архив - Донецкая область

В Мариуполе откроют второй ЦНАП

28.12.2016 11:54
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В Мариуполе откроют второй ЦНАП

В планах мэрии на 2017 год открытие второго ЦНАПа с более широкими полномочиями в Левобережном районе, пишет 0629.
Об этом на пресс-конференции заявил городской голова Вадим Бойченко.
По словам градоначальника, фронт-офисы власти в скором времени будут выглядеть также, как ЦНАП. То есть сотрудники этих офисов будут вести себя также вежливо, как в центре предоставления услуг.



Теги: Донбасс, Мариуполь, открытие
 
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