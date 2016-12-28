В Мариуполе откроют второй ЦНАП

28.12.2016 11:54

В планах мэрии на 2017 год открытие второго ЦНАПа с более широкими полномочиями в Левобережном районе, пишет 0629.

Об этом на пресс-конференции заявил городской голова Вадим Бойченко.

По словам градоначальника, фронт-офисы власти в скором времени будут выглядеть также, как ЦНАП. То есть сотрудники этих офисов будут вести себя также вежливо, как в центре предоставления услуг.