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Архив - Донецкая область

В Мариуполе появились необычные часы

28.12.2016 22:13
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В Мариуполе появились необычные часы

Вчера в Мариуполе в бизнес-центре «Столетний» на улице Николаевской состоялось торжественное открытие часов с колокольным боем. Теперь каждый день с 8:00 до 17:00 ежечасно будет звучать удар колокола. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.
Этому зданию уже более 100 лет, и когда — то здесь располагалось училище и даже народный университет, где получить образование мог любой мариуполец. В советское время здесь находился трест «Гражданжилстрой», а сейчас — структурные подразделения горсовета и Международный Красный Крест.
«Надеюсь, что столетние стены этого прекрасного здания, и Колокол Мира, на котором написано «Мариуполь с верой и надеждой на мир», действительно принесут его в наш город», — подчеркнул секретарь горсовета Степан Махсма.
Кроме «Колокола мира» на территории бизнес-центра установили лавочку «путешественника», на которую может присесть любой человек, который приехал в гости или решил жить в Мариуполе.
Источник Мариупольская жизнь.



Теги: Донбасс, Мариуполь, дом, часы
 
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