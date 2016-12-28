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Архив - Донецкая область

В Мариуполе разработан «план четырех» для школ

28.12.2016 06:46
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В Мариуполе разработан «план четырех» для школ

Городской голова Мариуполя рассказал о плане модернизации школ.

Об этом Вадим Бойченко рассказал на личном приеме, сообщает 0629.

Вадим Бойченко рассказал о том, что разработан план модернизации всех 64 мариупольских школ. “Разработан “план четырех”. На ходу придумал название”, - поделился городской голова и рассказал о нем.

Мэр сообщил, что общее количество школ поделено на 4 направления по 16 школ в каждой.
В 1 направлении в 16 школ в следующем году предстоит ремонт конструктивных элементов. Во 2 направлении- замена абсолютно всех окон. 3 направление - благоустройство школьных дворов. По словам мэра, территории перед школами не будут заливать асфальтом, а укладывать ФЕМы. 4 направления - замена туалетов и умывальников в школах.
Потом, в течение 4 лет, школы будут меняться направлениями и должна произойти в итоге полная реконструкция школ.

Касательно организации питания в школа Вадим Бойченко заметил, что должно произойти его переосмысление в плане 60/40, где 60 будет финансироваться государством, а 40 - родителями. “Софинансирование повышает уровень ответственности”, - заявил мэр.



Теги: Донбасс, Мариуполь, план, школы
 
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