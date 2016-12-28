В Мариуполе реконструируют набережную

28.12.2016 17:44

100 миллионов гривен планируют привлечь в Мариуполе на реконструкцию городской набережной в Приморском районе. И это будет только первая часть проекта, который будет реализован при участии областного бюджета и денег иностранных инвесторов.

Об этом сегодня в ходе годового отчета о проделанной работе рассказал журналистам городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, пишет 0629.

По словам мэра, предполагается, что будут реконструированы волнорезы на городском пляже и установлены дополнительные, поперечные, благодаря чему будет существенно расширена прибрежная зона. Вот ее и будут облагораживать.

«Такие проекты уже были реализованы в Европе. Мы тоже хотим попробовать. Азовское море хотя и мелкое, но очень подвижное. Поэтому здесь нужны серьезные инженерные расчеты», - сказал Бойченко.

Он надеется, что удастся фактически заново создать набережную, которая станет изюминкой Мариуполя.

Помимо набережной, в 2017 году власти планируют получить из областного бюджета 60 млн. грн. на полную реконструкцию парка им. Гурова и 10 млн. грн. - на парк «Веселка»