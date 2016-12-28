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Архив - Донецкая область

В Мариуполе реконструируют набережную

28.12.2016 17:44
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В Мариуполе реконструируют набережную

100 миллионов гривен планируют привлечь в Мариуполе на реконструкцию городской набережной в Приморском районе. И это будет только первая часть проекта, который будет реализован при участии областного бюджета и денег иностранных инвесторов.
Об этом сегодня в ходе годового отчета о проделанной работе рассказал журналистам городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, пишет 0629.
По словам мэра, предполагается, что будут реконструированы волнорезы на городском пляже и установлены дополнительные, поперечные, благодаря чему будет существенно расширена прибрежная зона. Вот ее и будут облагораживать.
«Такие проекты уже были реализованы в Европе. Мы тоже хотим попробовать. Азовское море хотя и мелкое, но очень подвижное. Поэтому здесь нужны серьезные инженерные расчеты», - сказал Бойченко.
Он надеется, что удастся фактически заново создать набережную, которая станет изюминкой Мариуполя.
Помимо набережной, в 2017 году власти планируют получить из областного бюджета 60 млн. грн. на полную реконструкцию парка им. Гурова и 10 млн. грн. - на парк «Веселка»



Теги: Донбасс, Мариуполь, реконструкция, набережная
 
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