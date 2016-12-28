В Мариуполе столкнулись "Форд" и троллейбус. Один человек погиб

28.12.2016 18:51

В Мариуполе на ул. Краснофлотской автомобиль "Форд Фокус" столкнулся с троллейбусом.

Об этом 0629 сообщили очевидцы.

В результате ДТП, 1 человек погиб, еще двое травмированы.

Известно, что спасатели с помощью специальных инструментов извлекли пострадавших из автомобиля.

На место выехал корреспондент 0629. Информация будет дополняться.