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Архив - Донецкая область

В Мариуполе столкнулись "Форд" и троллейбус. Один человек погиб

28.12.2016 18:51
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В Мариуполе столкнулись "Форд" и троллейбус. Один человек погиб

В Мариуполе на ул. Краснофлотской автомобиль "Форд Фокус" столкнулся с троллейбусом.
Об этом 0629 сообщили очевидцы.
В результате ДТП, 1 человек погиб, еще двое травмированы.
Известно, что спасатели с помощью специальных инструментов извлекли пострадавших из автомобиля.
На место выехал корреспондент 0629. Информация будет дополняться.



Теги: Донбасс, Мариуполь, ДТП
 
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