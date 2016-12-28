Ветераны АТО отправляются на Донбасс обеспечивать блокаду «республик»

28.12.2016 12:15

29 декабря из Киева в Донбасс отправится передовая группа обеспечения блокады оккупированных территорий. Об этом сообщил бывший комбат “Донбасса”, народный депутат Семен Семенченко, пишет Донбасс UA.

“Ветераны сообщили, что мобилизационный штаб Блокады торговли с оккупантами (расположен на Майдане Независимости) завтра отправляет на Восток передовую группу обеспечения блокады. Те, кто в доле, исходят пеной”, - пишет политик в социальной сети.

Он заявил, что некоторые чиновники и представители официальной власти пытались “облить ветеранов лайном, запугать”. Семенченко пишет, что его оппоненты заявляли, что ветераны АТО едут в Донбасс блокировать захваченные земли, а на самом деле оставят без работы "300 тысяч шахтеров". Итогом станет эскалация конфликта.

“Меняют тактику. Теперь вам расскажут о бедных ветеранах, которыми "манипулируют политиканы". И, мол, ничего не будет, все только пиар. Надейтесь, брешите, а хлопцы будут действовать. Ведь ими действительно "манипулируют". Они сами и весь Народ. Потому что то, что они делают, настолько очевидно, что даже опытные циничные наемные лайнометы просто встают в тупик”, - пишет Семенченко.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что официальный Киев не позволит самовольные установки блокпостов в Донбассе. Он уверил, что военнослужащие не нарушат приказы Генштаба. В то же время экс-глава Луганской области Геннадий Тука рассказал о попытках неизвестных манипулировать мнением бойцов АТО.