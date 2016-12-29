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Боевики нашли способ обмануть тепловизоры ВСУ
В Вооруженные силы России начали поступать первые партии новых камуфляжных паст, которые защищают личный состав от разоблачения с помощью тепловизоров ночью и в сложных погодных условиях.
Об этом сообщает Defence Express.
Речь идет о новой пасте под названием «Туман-Р», которая выпускается в трех цветах: черном, зеленом и белом. Паста после нанесения на 95% уменьшает тепловую сигнатуру человека.
После нанесения на одежду или открытые части тела человека паста сохраняет свои свойства в течение не менее 48 часов.
Также она обладает терапевтическим эффектом, излечивая мелкие раны, и не вызывает аллергии. Новое маскировочное средство легко устраняется простой водой или влажной салфеткой.
По мнению экспертов, создание маскировочной пасты является очередным шагом российской стороны в попытке технологически или технически сравниться с западными аналогами.
Как известно, в зону АТО украинские волонтеры нередко поставляют бойцам тепловизоры, однако их все равно не хватает.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ
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