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Архив - Донецкая область

Добровольцы в АТО: чем живут и о чем мечтают наши герои. (ВИДЕО)

29.12.2016 09:25
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Добровольцы в АТО: чем живут и о чем мечтают наши герои. (ВИДЕО)

Добробатов, которые не вошли в состав Вооруженных Сил Украины, в настоящее время осталось немного. Журналисты телеканала РТВ, которые вернулись с Востока, таки побывали в одном из подразделений Добровольческого Украинского Корпуса, который сражается в Донецкой области.

Эти ребята не захотели открывать своих лиц, потому что, говорят, не хотят славы, но поделились наблюдениями о войне и личными историями.

 

Источник: sprotyv.info.



Теги: Донбасс, АТО, добровольцы, герои
 
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