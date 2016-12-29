Добровольцы в АТО: чем живут и о чем мечтают наши герои. (ВИДЕО)

29.12.2016 09:25

Добробатов, которые не вошли в состав Вооруженных Сил Украины, в настоящее время осталось немного. Журналисты телеканала РТВ, которые вернулись с Востока, таки побывали в одном из подразделений Добровольческого Украинского Корпуса, который сражается в Донецкой области.

Эти ребята не захотели открывать своих лиц, потому что, говорят, не хотят славы, но поделились наблюдениями о войне и личными историями.

Источник: sprotyv.info.