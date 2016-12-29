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Минсоцполитики будет отслеживать перемещения переселенцев
Кабинет министров Украины утвердил порядок обмена информацией между Государственной пограничной службой и Министерством социальной политики относительно выезда переселенцев за границу или перемещения на временно оккупированные территории.
Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает пресс-служба Минсоцполитики.
Принятый документ вносит изменения в постановление Кабмина №600 от 17 июня 2009 года, содержащее порядок предоставления сведений о лицах, которые в период получения пособия по безработице пересекали государственную границу Украины или находились за пределами Украины. Согласно введенным изменениям действие указанного порядка распространяется на лиц, выезжающих за границу, на временно оккупированную территорию Украины или населенные пункты, на территории которых органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия.
"Реализация принятого постановления Кабинета Министров Украины будет способствовать урегулированию получения структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения соответствующей информации, обеспечит надлежащий контроль в системе проведения социальных выплат таким лицам", - сказано в сообщении.
Источник: sprotyv.info.
Теги: Украина, Донбасс, переселенцы
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