Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: невтішні новини

29.12.2016 13:55

За минулі 24 години в результаті бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції на сході України загинуло двоє наших захисників. Ще двоє отримали поранення різних типів. Про це у четвер, 29-го грудня, під час традиційного брифінгу в Києві розповів прес-офіцер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, інформує replyua.net.



«За минулу добу Україна втратила двох своїх синів в зоні АТО. Ще двох поранено. Противник обстрілював позиції наших захисників вздовж всієї лінії розмежування з застосуванням важкого озброєння», - зазначив полковник. В той самий час він не уточнив, де сам Збройні сили України зазнали цих втрат.



Як повідомлялося раніше, за минулу добу терористи відкривали вогонь по позиціям сил АТО 50 разів. На Маріупольському напрямку знову найгарячіше – 29 обстрілів. Тут ворог застосовував міномети обох калібрів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На донецькому напрямку зафіксовано 15 обстрілів; проросійські найманці стріляли з мінометів, кулеметів та стрілецької зброї. В районі Крутої Балки відбулося бойове зіткнення, в результаті якого загинув один солдат ЗСУ. По напрямку до Луганська зафіксовано 6 обстрілів. Тут терористи застосовували БМП та стрілецьку зброю.

Источник: replyua.net.