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Украина вернула боевиков «ДНР» на родину
Власти Украины безвозмездно передали властям так называемых «ДНР» несколько пленных.
Как передает Politeka, об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
«Передача состоялась в районе населенного пункта Майорск в рамках ранее данного обещания передать «безвозмездно» 15 боевиков, которые содержатся на контролируемой украинскими властями территории», – заявила она.
В свою очередь, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко подчеркнула, что этот случай, с безвозмездной передачей пленных является ничем иным как актом милосердия по отношению к противоположной стороне конфликта.
«Это жест доброй воли накануне Рождества и новогодних праздников, и мы ожидаем милосердия и гуманизма другой стороны, если они знают, что такое гуманизм и милосердие», – заявила она.
Источник: politeka.net.
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, боевики, пленные
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