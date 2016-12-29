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Архив - Донецкая область

Украина вернула боевиков «ДНР» на родину

29.12.2016 21:55
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Украина вернула боевиков «ДНР» на родину

Власти Украины безвозмездно передали властям так называемых «ДНР» несколько пленных.

Как передает Politeka, об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Передача состоялась в районе населенного пункта Майорск в рамках ранее данного обещания передать «безвозмездно» 15 боевиков, которые содержатся на контролируемой украинскими властями территории», – заявила она.

В свою очередь, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко подчеркнула, что этот случай, с безвозмездной передачей пленных является ничем иным как актом милосердия по отношению к противоположной стороне конфликта.

«Это жест доброй воли накануне Рождества и новогодних праздников, и мы ожидаем милосердия и гуманизма другой стороны, если они знают, что такое гуманизм и милосердие», – заявила она.

 

Источник:  politeka.net.



Теги: Украина, Донбасс, ДНР, боевики, пленные
 
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