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Архив - Донецкая область

В Краматорске удалось спасти участника "группы смерти" в соцсети

29.12.2016 12:25
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В Краматорске удалось спасти участника "группы смерти" в соцсети

Сотрудники полиции вовремя отреагировали и спасли подростка от суицида.

В сети набирают популярность группы-квесты, в которых подросткам предоставляют определенные задания, за выполнения которых они получают бонусы. Финальным этапов квеста является суицид.

Краматорский школьник принял участие в квесте и оказался за шаг до выполнения последнего задания. Сотрудники Краматорского отдела полиции смогли вовремя остановить его, сообщает издание Восточный проект.

"Погоня за лайками и количеством просмотров толкает детей на необдуманные поступки. Мы рекомендуем родителям стараться отрывать детей от компьютеров и пытаться их чем-то увлечь. В Краматорске очень много спортивных, художественных и развивающих секций, где кроме полезных навыков, подростки получают живое общение", – сказал начальник Краматорского отдела полиции Виталий Максымив.

Ранее в Мариуполе покончила жизнь самоубийством 15-летняя школьница, которая также состояла в группе в социальной сети, где пользователи выполняли различные задания модератора, связанные с травмированием самих себя.

 

Источник:  segodnya.ua.



Теги: Донбасс, Краматорск, спасение, суицид, социальные сети
 
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