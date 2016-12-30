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Архив - Донецкая область

58 украинских заложников на 228 сепаратистов - Украина готова идти на уступки

30.12.2016 07:25
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58 украинских заложников на 228 сепаратистов - Украина готова идти на уступки

Украина инициировала обмен 58 подтвержденных боевиками украинских заложников на 228 сторонников сепаратистов. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, передает УННh.

"Мы готовы идти на уступки в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть наших пленников в семьи", - заявил глава СБУ Василий Грицак.

Так, Украина в формате обмена "пятнадцать - ноль" передала представителям "ДНР/ЛНР" сторонников сепаратистов, ранее задержанных за участие в незаконных группировках.

"СБУ будет прилагать максимум усилий, чтобы этот обмен состоялся до рождественских праздников", - добавил Грицак.

Сегодня украинская сторона в одностороннем порядке передала представителям отдельных районов Донецкой области 15 человек.

С инициативой односторонней передачи боевикам 15 человек из списка на обмен выступила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

После этого боевики освободили двух украинок: судью мариупольского суда Анжелику Преснякову и журналистку Ольгу Сворак. 


Фото: 112.ua/

Теги: Украина, Донбасс, обмен, СБУ, ДНР, ЛНР, заложники
 
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