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58 украинских заложников на 228 сепаратистов - Украина готова идти на уступки
Украина инициировала обмен 58 подтвержденных боевиками украинских заложников на 228 сторонников сепаратистов. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, передает УННh.
"Мы готовы идти на уступки в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть наших пленников в семьи", - заявил глава СБУ Василий Грицак.
Так, Украина в формате обмена "пятнадцать - ноль" передала представителям "ДНР/ЛНР" сторонников сепаратистов, ранее задержанных за участие в незаконных группировках.
"СБУ будет прилагать максимум усилий, чтобы этот обмен состоялся до рождественских праздников", - добавил Грицак.
Сегодня украинская сторона в одностороннем порядке передала представителям отдельных районов Донецкой области 15 человек.
С инициативой односторонней передачи боевикам 15 человек из списка на обмен выступила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.
После этого боевики освободили двух украинок: судью мариупольского суда Анжелику Преснякову и журналистку Ольгу Сворак.
Фото: 112.ua/
Теги: Украина, Донбасс, обмен, СБУ, ДНР, ЛНР, заложники
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