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Алкоголь подорожал, фрукты стали дешевле - мариупольцы подсчитали цену новогодного стола
30.12.2016 13:17
Как пишет 0629.com.ua, многие мариупольцы уже подсчитали новогодний бюджет, ведь очень важно понимать во сколько обойдется новогодний стол для каждого жителя.
Естественно, цена застолья зависит от "аппетита" каждого человека. Сайт 0629 решил подсчитать во сколько обойдутся 2 новогодние корзинки - одна совсем скромная, а вторая - для тех, кто не жалеет денег.
В первую корзинку мы положили всего 3 продукта шампанское "Артемовское" (70 грн.), мандарины (25 грн.) и килограмм мяса (70 грн.). Таким образом скромная новогодняя корзинка стоит 165 грн.
В элитную корзинку мы присмотрели более дорогие товары. За 3533 грн. жители города смогут побаловать себя баночкой вкусной красной икры (150 грн.), палочкой сырокопченой колбасы (105 грн.), 200 граммами известного сыра "Рокфор" (190 грн.), хамоном (600 грн.), упаковкой конфет "Ferrero Rocher" (495 грн.) и ананасом (54 грн.). Также в корзинку входит дорогой алкоголь - водка "Beluga" (1259 грн.), виски "Jameson" (330 грн.) и шампанское "Аsti Mondoro" (250 грн.).
Отметим, что в прошлом году скромная корзинка стоила 157 грн., а элитная - 2420 грн. За год сильно подорожал алкоголь, а вот фрукты наоборот подешевели.
Фото: https://www.0629.com.ua/
Теги: Донбасс, цена, Мариуполь, новый год, продукты, стол
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