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Басурин снова решил сразить население "республики" страшными шестизначными цифрами
30.12.2016 18:00
Сегодня на брифинге в Донецке так называемый "заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин заявил, что подразделения ВСУ с начала текущего года свыше 143 тысяч раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с силами "ДНР". Об этом сообщили сепаратистские СМИ.
«За период с января по декабрь 2016 года количество нарушений режима прекращения огня составило 143 тысячи 613 раз, в том числе из тяжелого вооружения 78 тысяч 223 раза. Общая масса выпущенных по территории Республики боеприпасов составило две тысячи тонн», — сказал Басурин.
По его словам, ситуация на линии соприкосновения оставалась напряженной на протяжении всего года.
"С начала 2016 года в Донецкой Народной Республике от рук украинских силовиков погибли 314 человек, из них трое детей. Ранения различной степени тяжести получили 406 человек, из них 16 детей ", — добавил Басурин.
Фото: dnr-news.com/
Теги: Донбасс, война, бриг, разрушения, обстрелы, Басурин, цифра
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