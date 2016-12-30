Басурин снова решил сразить население "республики" страшными шестизначными цифрами

30.12.2016 18:00

Сегодня на брифинге в Донецке так называемый "заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин заявил, что подразделения ВСУ с начала текущего года свыше 143 тысяч раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с силами "ДНР". Об этом сообщили сепаратистские СМИ.





«За период с января по декабрь 2016 года количество нарушений режима прекращения огня составило 143 тысячи 613 раз, в том числе из тяжелого вооружения 78 тысяч 223 раза. Общая масса выпущенных по территории Республики боеприпасов составило две тысячи тонн», — сказал Басурин.

По его словам, ситуация на линии соприкосновения оставалась напряженной на протяжении всего года.

"С начала 2016 года в Донецкой Народной Республике от рук украинских силовиков погибли 314 человек, из них трое детей. Ранения различной степени тяжести получили 406 человек, из них 16 детей ", — добавил Басурин.