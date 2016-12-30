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Боевики за минувшие сутки боевики 45 раз обстреляли позиции украинских военных, на всех направлениях активизировались снайперы
30.12.2016 07:17
Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.
На Мариупольском направлении оккупанты из минометов обстреляли Красногоровку и Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия они били по Широкино, Старогнатовке, Талаковке, Павлополю, Гнутовому и Водяному.
На Донецком направлении боевики из гранатометов и минометов били по позициям в районе Луганского, Троицкого, Зайцевого, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки.
На Луганском направлении из минометов противник обстреливал Малиновое. Из гранатометов били по Балке Крутенькой, Новозвановке, Станице Луганской.
На всех направлениях активизировались снайперы. Они вели огонь около Гнутового, Водяного, Талаковки, Новозвановки и Авдеевки.
Фото: vlasti.net/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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