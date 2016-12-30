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Бойовики обстріляли рибалок біля Вуглегірської ТЕС

30.12.2016 11:16
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Бойовики обстріляли рибалок біля Вуглегірської ТЕС

В результаті обстрілу російськими окупаційними військами Вуглегірської теплової електростанції постраждало до 10 мирних жителів. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

"Зниження рівня морально-психологічного стану та військової дисципліни в підрозділах російських окупаційних військ призводить до невиправданого застосування військовослужбовцями зброї проти мирного населення", - заявили у розвідці.

азначається, що терористи обстріляли групу рибалок на водосховищі ТЕС.

 "28 грудня військовослужбовці 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 армійського корпусу (Луганськ) збройних сил РФ обстріляли з підствольних гранатометів групу рибалок на водосховищі Вуглегірської ТЕС. У результаті застосування зброї постраждало до десяти осіб", - заявили розвідники.

Нагадаємо, бойовики продовжують здійснювати обстріли на всіх напрямках. Минулої доби терористи на Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстріляли Красногорівку та Талаківку. З гранатометів та стрілецької зброї - Широкине, Старогнатівку, Талаківку, Павлопіль, Гнутове та Водяне. За минулу добу відбулося 45 обстрілів.




Фото: www.unian.ua/

Теги: Донбасс, Углегорская ТЭС, боевики, обстрелы
 
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