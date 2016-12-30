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Через КПВВ "Майорск" мужчина пытался провезти 60 тысяч долларов (ВИДЕО)
Гражданин Украины пытался дать пограничникам взятку на КПВВ "Майорск", чтобы перевезти на оккупированную территорию крупную сумму валюты. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Мужчина ехал на автомобиле Mitsubishi из Бахмута в Горловку. Во время проверочных мероприятий за пропуск автомобиля без проведения осмотра мужчина предложил пограничному наряду денежное вознаграждение в размере 8500 гривен и 100 долларов США. На такое предложение пограничники ответили категорическим отказом.
Автомобиль был выведен из общего потока для проведения углубленного осмотра. В результате проверки транспортного средства, в конструктивных особенностях, были обнаружены денежные средства.
Всего, по словам водителя, он перевозил 60 000 долларов США. О выявленных средствах были поставлены в известность правоохранительные органы. Проводится проверка.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, доллар, пограничники, взятка, сумо, Майорск, КПВВ
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