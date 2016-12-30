Через КПВВ "Майорск" мужчина пытался провезти 60 тысяч долларов (ВИДЕО)

30.12.2016 19:47

Гражданин Украины пытался дать пограничникам взятку на КПВВ "Майорск", чтобы перевезти на оккупированную территорию крупную сумму валюты. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.



Мужчина ехал на автомобиле Mitsubishi из Бахмута в Горловку. Во время проверочных мероприятий за пропуск автомобиля без проведения осмотра мужчина предложил пограничному наряду денежное вознаграждение в размере 8500 гривен и 100 долларов США. На такое предложение пограничники ответили категорическим отказом.



Автомобиль был выведен из общего потока для проведения углубленного осмотра. В результате проверки транспортного средства, в конструктивных особенностях, были обнаружены денежные средства.



Всего, по словам водителя, он перевозил 60 000 долларов США. О выявленных средствах были поставлены в известность правоохранительные органы. Проводится проверка.







