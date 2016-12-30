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ДНРовская верхушка теряет свой рейтинг - Ходаковский

30.12.2016 17:03
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ДНРовская верхушка теряет свой рейтинг - Ходаковский
В "ДНР" наблюдается резкое падение рейтинга правящей верхушки. Об этом заявил создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский в ходе интернет-конференции, пишет "Остров".

Он рассказал, что после первых лет эйфории от создания фейковой "республики" и ожиданий успехов "государственного строительства" наступил этап разочарования в лидерах "ДНР". 

"Произошло исчерпание кредита доверия власти, которая есть. Сейчас есть очень резкое понижение рейтингов, и причем, разные незангажированные источники называют примерно одинаковые цифры", - сказал он, отказавшись озвучить результаты социологических замеров и их авторов. 

Справка: Александр Ходаковский – бывший сотрудник СБУ, с первых дней российской гибридной войны против Украины изменил присяге и стал одним из лидеров террористов Донбасса. Создал и возглавил батальон "Восток". В настоящее время отодвинут от всех официальных постов в "ДНР". Находится в конфронтации с так называемым "главой республики" Александром Захарченко. Является идеологом присоединения Донбасса к России, однако его подходы к этому вопросу не находят понимания в РФ. 

Фото: antikor.com.ua/

Теги: Донбасс, рейтинг, власть, ДНР, Александр Ходаковский
 
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