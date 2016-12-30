ДНРовская верхушка теряет свой рейтинг - Ходаковский

Он рассказал, что после первых лет эйфории от создания фейковой "республики" и ожиданий успехов "государственного строительства" наступил этап разочарования в лидерах "ДНР"."Произошло исчерпание кредита доверия власти, которая есть. Сейчас есть очень резкое понижение рейтингов, и причем, разные незангажированные источники называют примерно одинаковые цифры", - сказал он, отказавшись озвучить результаты социологических замеров и их авторов.Справка: Александр Ходаковский – бывший сотрудник СБУ, с первых дней российской гибридной войны против Украины изменил присяге и стал одним из лидеров террористов Донбасса. Создал и возглавил батальон "Восток". В настоящее время отодвинут от всех официальных постов в "ДНР". Находится в конфронтации с так называемым "главой республики" Александром Захарченко. Является идеологом присоединения Донбасса к России, однако его подходы к этому вопросу не находят понимания в РФ.