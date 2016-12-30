Доктор Лиза - добрый ангел или одна из тех, кто нес на Донбасс "русский мир"

Украинский блогер Евгения Гуляйполе обратила внимание на некоторые странности в поведении Елизаветы Глинки (доктора Лизы) во время ее первого визита в Донецке в марте 2014-го.

Об этом Гуляйполе написала на своей странице в "Фейсбуке", передает 62.ua.

"Оказывается, доктор Лиза первый раз приехала в Донецк в марте (!!!) 2014 года "в самом начале конфликта, до военных действий. Тогда в Донецке было захвачено здание областной администрации." Она отправилась туда с "Комитетом солдатских матерей" выяснить, есть ли среди тех, кто захватил здание, российские призывники (!!!). Ее цель была попасть в больницы, узнать, достаточно ли они оснащены, чтобы оказывать первую помощь раненым и т. д. Спросить местных врачей, нужна ли помощь и какая.

О как... Что вы знали в марте 2014 о российских призывниках в Донецке? А она поехала проверять! И ситуацию по больничкам за одно оценить. Зачем? Больницы донецкие, конечно, были всегда не ахти, но на счет шваха, она, конечно, преувеличила. Не хуже, чем в России. Хотя, на большое количество раненых, конечно, не рассчитаны. А она уже рассчитывала.

Мораль - мне таки ЖАЛЬ, что она погибла. Живая она рассказала бы больше. Даже не подозревая об этом", - отметила Гуляйполе.