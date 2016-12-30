Еще 8 городов Украины внесены в пилотный проект по упрощению регистрации брака

30.12.2016 21:38

Кабинет министров расширил пилотный проект по введению упрощенной процедуры регистрации брака на Винницу, Днепр, Луцк, Николаев, Каменец-Подольский, Ровно, Житомир и Харьков. Об этом говорится в распоряжении №1068 от 28 декабря, передает 112.ua.

Сейчас зарегистрировать брак за сутки можно в Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Мариуполе и Северодонецке.

В Кабмине напоминают, что услугой по упрощению регистрации брака в этих регионах уже воспользовалось более 3 тысяч пар, что свидетельствует о немалой популярности ее среди потребителей.

По мнению чиновников, распространение пилотного проекта на территории других регионов Украины позволит максимально приблизить эту админуслугу к населению, создав при этом максимально удобные условия для реализации гражданами права на брак.

Согласно обычной процедуре регистрации брака, между подачей заявления и регистрацией брака должно пройти не менее 30 дней.

Напомним, правительство запустило пилотный проект по регистрации браков за сутки 13 июля.