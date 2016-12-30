- В Бахмуте 40% переселенце, лишили всех выплат16:07
- Завтра Порошенко посетит Мариуполь15:54
- Прифронтовая Авдеевка продолжает испытывать проблемы с питьевой водой15:44
- На оккупированном Донбассе боевики проводят уничтожении украинцев по этническому признаку15:30
- Еще один бывший участник НВФ воспользовался программой "Тебя ждут дома" (ВИДЕО)15:15
- В СБУ прокомментировали желание Савченко провести в Киеве встречу с главарями "ЛДНР"14:51
- Чуда не будет или Три сценария для оккупированного Донбасса - мнение14:17
- Пожертвовать Крымом, из Донбасса сделать "Приднестровье-2" - зять Кучмы озвучил свое видение будущего Украины13:58
- Любая цена, лишь бы сделка состоялась или Как можно продать квартиру в оккупированном Донецке13:40
- Алкоголь подорожал, фрукты стали дешевле - мариупольцы подсчитали цену новогодного стола13:17
Еще один бывший участник НВФ воспользовался программой "Тебя ждут дома" (ВИДЕО)
Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках программы "Тебя ждут дома" склонили к добровольной сдаче оружия и возвращении к нормальной жизни бывшего боевика "ДНР".
Правоохранители установили, что житель города Бахмут в Донецкой области в марте 2015 года из-за материальных проблем поступил одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР". Мужчина принимал участие в незаконных патрулированиях города и ремонтировал автотранспорт боевиков., сообщает пресс-центр СБ Украины.
Со временем он понял, что террористы не имеют целью установление мира в родном крае и решил оставить боевиков. Учитывая добровольный отказ воевать против собственного народа и совершать другие преступления сотрудниками СБУ ему было предложено принять участие в пПрограмме «Тебя ждут дома».
Поскольку человек не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других преступлений, суд освободил его от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.
Бывший участник НВФ призвал боевиков возвращаться домой, обратиться в правоохранительные органы и стать участником Программы СБУ "Тебя ждут дома".
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, программа, боевик, СБУ
- Боевик "Пятнашки" разочаровался в "русском мире" и сдался СБУ
- Амнистия в обмен на "языка" - захваченного российского военного (ВИДЕО)
- Очередной прозревший "ополченец" сдался СБУ и призывает своих "коллег" бросать оружие (ВИДЕО)
- Главарь террористов заявил, что Штаты проиграют войну с ДНР
- «У кого есть возможность - возвращайтесь!» - бывший боевик "ДНР" (ВИДЕО)
- Мисс Клэнси завершила миссию
- В Бахмуте 40% переселенце, лишили всех выплат16:07
- Завтра Порошенко посетит Мариуполь15:54
- Прифронтовая Авдеевка продолжает испытывать проблемы с питьевой водой15:44
- На оккупированном Донбассе боевики проводят уничтожении украинцев по этническому признаку15:30
- Еще один бывший участник НВФ воспользовался программой "Тебя ждут дома" (ВИДЕО)15:15
- В СБУ прокомментировали желание Савченко провести в Киеве встречу с главарями "ЛДНР"14:51
- Чуда не будет или Три сценария для оккупированного Донбасса - мнение14:17
- Пожертвовать Крымом, из Донбасса сделать "Приднестровье-2" - зять Кучмы озвучил свое видение будущего Украины13:58
- Любая цена, лишь бы сделка состоялась или Как можно продать квартиру в оккупированном Донецке13:40
- Алкоголь подорожал, фрукты стали дешевле - мариупольцы подсчитали цену новогодного стола13:17
- В Бахмуте 40% переселенце, лишили всех выплат16:07
- Завтра Порошенко посетит Мариуполь15:54
- Прифронтовая Авдеевка продолжает испытывать проблемы с питьевой водой15:44
- На оккупированном Донбассе боевики проводят уничтожении украинцев по этническому признаку15:30
- Еще один бывший участник НВФ воспользовался программой "Тебя ждут дома" (ВИДЕО)15:15
- В СБУ прокомментировали желание Савченко провести в Киеве встречу с главарями "ЛДНР"14:51
- Чуда не будет или Три сценария для оккупированного Донбасса - мнение14:17
- Пожертвовать Крымом, из Донбасса сделать "Приднестровье-2" - зять Кучмы озвучил свое видение будущего Украины13:58
- Любая цена, лишь бы сделка состоялась или Как можно продать квартиру в оккупированном Донецке13:40
- Украинец получил iPhone 7 за то, что избавился от фамилии Путин (ФОТО)13:28
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко
- «Хаос и анархия» на блокпостах
- Трамп приступил к изучению военных действий в Украине
- Мобилизация на Майдане: люди массово записываются
- Год Огненного Петуха: как праздновать и чего ждать
- На "таможне" "ДНР" в Успенке настоящий коллапс - в Россию невозможно въехать (ФОТО)
- Что Трамп сделает с Украиной. Прогнозы экспертов
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом
- Боевики нашли способ обмануть тепловизоры ВСУ