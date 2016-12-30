Еще один бывший участник НВФ воспользовался программой "Тебя ждут дома" (ВИДЕО)

30.12.2016 15:15

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках программы "Тебя ждут дома" склонили к добровольной сдаче оружия и возвращении к нормальной жизни бывшего боевика "ДНР".

Правоохранители установили, что житель города Бахмут в Донецкой области в марте 2015 года из-за материальных проблем поступил одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР". Мужчина принимал участие в незаконных патрулированиях города и ремонтировал автотранспорт боевиков., сообщает пресс-центр СБ Украины.

Со временем он понял, что террористы не имеют целью установление мира в родном крае и решил оставить боевиков. Учитывая добровольный отказ воевать против собственного народа и совершать другие преступления сотрудниками СБУ ему было предложено принять участие в пПрограмме «Тебя ждут дома».

Поскольку человек не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других преступлений, суд освободил его от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Бывший участник НВФ призвал боевиков возвращаться домой, обратиться в правоохранительные органы и стать участником Программы СБУ "Тебя ждут дома".