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Головний військовий прокурор України назвав втрати ВСУ на донбаському фронті
30.12.2016 17:33
У п’ятницю, 30 грудня, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив про втрати серед особового складу Збройних сил України в зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі, пише сацйт 5.ua.
"На фронті нині втрати - 8 військових", - написав Матіос на своїй сторінці в Facebook. Він не повідомив жодних подробиць озвученої ним інформації: це бойові чи не бойові втрати і за який період.
Раніше сьогодні речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузянік на брифінгу в Києві повідомив, що за минулу добу внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не загинув, троє військовослужбовців отримали поранення.
В цілому за минулу добу бойовики 45 разів порушували режим тиші на сході України.
Фото: lb.ua/
Теги: Донбасс, военные, Анатолий Матиос, потери, фронт
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