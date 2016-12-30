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Архив - Донецкая область

Головний військовий прокурор України назвав втрати ВСУ на донбаському фронті

30.12.2016 17:33
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Головний військовий прокурор України назвав втрати ВСУ на донбаському фронті

У п’ятницю, 30 грудня, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив про втрати серед особового складу Збройних сил України в зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі, пише сацйт 5.ua.

"На фронті нині втрати - 8 військових", - написав Матіос на своїй сторінці в Facebook. Він не повідомив жодних подробиць озвученої ним інформації: це бойові чи не бойові втрати і за який період.

Раніше сьогодні речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузянік на брифінгу в Києві повідомив, що за минулу добу внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не загинув, троє військовослужбовців отримали поранення. 

В цілому за минулу добу бойовики 45 разів порушували режим тиші на сході України.


Фото: lb.ua/

Теги: Донбасс, военные, Анатолий Матиос, потери, фронт
 
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