Хозяин Кремля направил поздравления с Новым годом, но не всем

30.12.2016 20:06

Российский президент направил поздравления с Новым годом главам 32 зарубежных государств, но как и в прошлом году обошел президента Украины Петра Порошенко, которого не поздравляет на протяжении нескольких лет.

Поздравления с Новым годом и Рождеством от Путина, в частности, получили Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Александр Лукашенко и даже Эрдоган, которого Путин в прошлом году отказался поздравлять, пишет "Российский Диалог".