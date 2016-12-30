Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Хозяин Кремля направил поздравления с Новым годом, но не всем

30.12.2016 20:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Хозяин Кремля направил поздравления с Новым годом, но не всем
Российский президент направил поздравления с Новым годом главам 32 зарубежных государств, но как и в прошлом году обошел президента Украины Петра Порошенко, которого не поздравляет на протяжении нескольких лет.

Поздравления с Новым годом и Рождеством от Путина, в частности, получили Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Александр Лукашенко и даже Эрдоган, которого Путин в прошлом году отказался поздравлять, пишет "Российский Диалог".

Новогодние телеграммы Путин отправил и президенту США Дональду Трампу, а вот Обаму хозяин Кремля проигнорировал.

Кроме Порошенко, поздравлений от Путина не дождались главы еще четырех государств постсоветского пространства - Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.

Новогодних пожеланий от Путина не досталось и главным террористам оккупированного Донбасса, главарям "ДНР" и "ЛНР" Захарченко и Плотницкому.

 


Фото: www.dialog.ua/

Теги: Донбасс, Путин, новый год, поздравление, Порошенко, Захарченко, Плотницкий
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх