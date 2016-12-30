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Хозяин Кремля направил поздравления с Новым годом, но не всем
30.12.2016 20:06
Российский президент направил поздравления с Новым годом главам 32 зарубежных государств, но как и в прошлом году обошел президента Украины Петра Порошенко, которого не поздравляет на протяжении нескольких лет.
Поздравления с Новым годом и Рождеством от Путина, в частности, получили Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Александр Лукашенко и даже Эрдоган, которого Путин в прошлом году отказался поздравлять, пишет "Российский Диалог".
Новогодние телеграммы Путин отправил и президенту США Дональду Трампу, а вот Обаму хозяин Кремля проигнорировал.
Кроме Порошенко, поздравлений от Путина не дождались главы еще четырех государств постсоветского пространства - Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.
Новогодних пожеланий от Путина не досталось и главным террористам оккупированного Донбасса, главарям "ДНР" и "ЛНР" Захарченко и Плотницкому.
Фото: www.dialog.ua/
Теги: Донбасс, Путин, новый год, поздравление, Порошенко, Захарченко, Плотницкий
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