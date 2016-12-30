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Кабмин разрешил сбивать самолеты, которые нарушают границу или подозреваются в терактах
Кабинет министров разрешил военным открывать огонь по воздушным судам, которые незаконно нарушают границу Украины или подозреваются в совершении террористических действий. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина, пишет 112.ua.
"Разрешается уничтожение воздушных судов вооруженных формирований других государств, нарушивших государственную границу Украины и применяющие оружие и / или проводящие десантирования личного состава, боевой техники, в том числе уничтожение беспилотных воздушных судов, нарушивших государственную границу Украины или применяются в воздушном пространстве Украины с целью осуществления террористического акта, ведения разведки, постановки помех, обеспечение связи незаконных вооруженных формирований", - говорится в постановлении.
Огонь на поражение разрешается открывать только после предупредительного огня.
В пояснении к документу указывается, что решение принято для адаптации базовых законодательных документов по вопросам обороны к современным реалиям и вызовам в условиях "гибридной войны" с Российской Федерацией.
Фото: 112.ua/
Теги: Украина, Донбасс, Кабинет министров, граница, нарушение, самолеты
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