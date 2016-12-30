Как улучшить свое моральное и физическое самочувствие - советы ученых

30.12.2016 19:05

Начало нового года — самое время изменить жизнь к лучшему. Поэтому многие люди во время этого праздника загадывают желания, дают торжественные обещания и строят планы на будущее. Ученые также составили список рекомендаций, способных улучшить физическое и моральное самочувствие тех, кто будет их придерживаться.

Больше спите

Доказано, что сон играет ключевую роль в поддержании хорошего физического и эмоционального состояния. В среднем взрослый человек нуждается в ночном отдыхе продолжительностью 7–9 часов. При этом важную роль играет обстановка, в которой он спит: в комнате ночью не должно быть посторонних шумов и работающих источников света. Недосып, по данным Национального фонда по проблемам сна (США), приводит к различным негативным последствиям: ухудшению памяти, настроения, склонности к депрессии, развитию диабета 2 типа и сердечно-сосудистых проблем, а также к снижению иммунитета.

Придерживайтесь сбалансированной диеты

Правильное питание, пожалуй, не менее важно, чем здоровый сон. А скудный рацион или пища низкого качества способны вызвать такие заболевания, как ожирение, диабет 2 типа и даже некоторые виды рака. Согласно исследованиям американских приматологов, у детенышей обезьян, чьи матери получали пищу с повышенным содержанием жира, в мозге оказалось меньше структур, отвечающих за мотивацию и достижения. А калифорнийские нейрохирурги и физиологи, обнаружили, что дети, чей рацион в течение полугода включал разнообразные микроэлементы и витамины, лучше справлялись с тестами, измеряющими уровень интеллекта, способности к обучению и запоминанию новой информации.

Регулярно выполняйте упражнения

Утренние пробежки, занятия на силовых тренажерах или восточные боевые искусства — неважно, какой вид физической активности вы выбираете. Главное — заниматься регулярно, именно такой режим тренировок дает эффект. По данным ученым Гарвардской медицинской школы, физические нагрузки запускают процесс выработки протеинов, что, в свою очередь развивает умственные способности, а также сокращает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона. Чтобы регулярные тренировки вошли в привычку, надо выдержать их график всего несколько недель, уверены исследователи.

Живите здесь и сейчас

Чтобы остановить поток подчас тревожных мыслей и переживаний, стоит сосредоточиться на текущем телесном состоянии, своих ощущениях и эмоциях в данный момент времени, окружающих звуках и запахах. Достаточно делать подобное упражнение всего 10 минут в день, что снизилась общая тревожность и уровень гормона стресса в организме. Также выполнять его можно во время занятия нелюбимым делом, например уборки или мытья посуды. Если же подобное упражнение сочетать с приятной музыкой, оно превратится в медитативную практику, способную всего за 8 недель улучшить память, эмоциональное и телесное состояние.

Больше общайтесь

Встречи с друзьями, родственниками и интересными коллегами лучше всего тренируют мозг, который благодаря такому общению формирует все новые нейронные связи. Это, в свою очередь, надежно защищает от слабоумия в преклонном возрасте. По данным различных исследований, приятная компания гораздо полезнее просмотра телевизионных программ. Кроме того, регулярные встречи с другими людьми дают пожилым столь важные ощущение включенности в общество и нужности окружающим.

Развивайте эмоциональный интеллект

Положительные эмоции и хорошее настроение — залог человеческого благосостояния. А способность переживать различные, в том числе не самые приятные, эмоции обеспечивает защиту от нарушений сна, пищевого поведения, ухудшения телесного состояния, замкнутости и невозможности сосредоточиться на текущем моменте. Именно поэтому умение отслеживать собственные эмоции и контролировать их признается исследователями ключевым навыком обеспечения душевного здоровья, а также позволяет человеку налаживать контакты с окружающими и строить более благополучные отношения.