Мнение эксперта: Кремлю могут дать сигнал: Украина – это ваша сфера влияния

30.12.2016 21:17

Профессор МГИМО Валерий Соловей поделился с «Комсомолкой» прогнозами на 2017-й.

На вопрос корреспондента: "Что будет с Украиной в следующем году?" Соловей отметил, что нового Майдана, скорее всего, не будет.

"Не верю в то, что там начнется очередной Майдан. Но если Евросоюз будет поглощен своими внутренними проблемами и склоняться в пользу позитивной ревизии отношений с Россией, то Москве дадут сигнал: Украина – это ваша сфера влияния. Тогда мы бы попытались дать понять Киеву, что заинтересованы в восстановлении экономических отношений, но они будут строиться на почве прагматики, а не историй о «братском народе», - считает Соловей.