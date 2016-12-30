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Мнение эксперта: Кремлю могут дать сигнал: Украина – это ваша сфера влияния

30.12.2016 21:17
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Мнение эксперта: Кремлю могут дать сигнал: Украина – это ваша сфера влияния

Профессор МГИМО Валерий Соловей поделился с «Комсомолкой» прогнозами на 2017-й.

На вопрос корреспондента: "Что будет с Украиной в следующем году?" Соловей отметил, что нового Майдана, скорее всего, не будет.

"Не верю в то, что там начнется очередной Майдан. Но если Евросоюз будет поглощен своими внутренними проблемами и склоняться в пользу позитивной ревизии отношений с Россией, то Москве дадут сигнал: Украина – это ваша сфера влияния. Тогда мы бы попытались дать понять Киеву, что заинтересованы в восстановлении экономических отношений, но они будут строиться на почве прагматики, а не историй о «братском народе», - считает Соловей.

 

 


Фото: rusmonitor.com/

Теги: Украина, Россия, Донбасс, прогноз, эксперт
 
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