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Архив - Донецкая область

На автовокзале в Мариуполе у двух мужчин полицейские обнаружили наркотики

30.12.2016 20:52
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На автовокзале в Мариуполе у двух мужчин полицейские обнаружили наркотики

Свертки с коноплей изъяли у двух жителей Гранитного правоохранители на автовокзале в Мариуполе,  сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Во время патрулирования территории автовокзала наряд полицейских с участием кинолога со служебной собакой остановил двух прохожих 1972 и 1987 годов рождения. В ходе беседы один из мужчин пояснил, что провожает друга в Гранитное. В куртке и брюках визитеров были обнаружены и изъяты "новогодние «подарки»" в виде свертков с наркосодержащими растениями. "Выяснилось, что это провожающий угостил гостя коноплей, которую самостоятельно подготовил для дальнейшего употребления", - говорится в сообщении. 

С изъятым работают эксперты в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. 


Фото: https://dn.npu.gov.u

Теги: Донбасс, Мариуполь, конопля, автовокзал, Полиция Донбасса
 
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