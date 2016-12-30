На автовокзале в Мариуполе у двух мужчин полицейские обнаружили наркотики

30.12.2016 20:52

Свертки с коноплей изъяли у двух жителей Гранитного правоохранители на автовокзале в Мариуполе, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



Во время патрулирования территории автовокзала наряд полицейских с участием кинолога со служебной собакой остановил двух прохожих 1972 и 1987 годов рождения. В ходе беседы один из мужчин пояснил, что провожает друга в Гранитное. В куртке и брюках визитеров были обнаружены и изъяты "новогодние «подарки»" в виде свертков с наркосодержащими растениями. "Выяснилось, что это провожающий угостил гостя коноплей, которую самостоятельно подготовил для дальнейшего употребления", - говорится в сообщении.



С изъятым работают эксперты в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.