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На границе с Россией миссия ОБСЕ зафиксировала автомобили с надписью "Груз 200"
Миссия ОБСЕ заметила на неподконтрольном Украине контрольно-пропускном пункте с РФ машину с надписью "груз 200" и несколько автомобилей скорой помощи. Об этом говорится в недельном отчете миссии ОБСЕ, которая наблюдала за пунктами Гуково и Донецк (РФ), сообщает сайт "Новости Донбасса".
Так 21 декабря в 16 часов на пункте "Донецк" был зафиксирован микроавтобус с украинскими номерами, который пересекал границу с РФ в Украину. Водитель был в камуфляже. На микроавтобусе был знак "Груз 200" а также надписи "Анубис".
При этом отмечается, что наблюдатели ОБСЕ не смогли идентифицировать, были ли гробы внутри.
22 декабря в 7-20 утра ОБСЕ увидела в пункте "Донецк" микроавтобус с украинскими номерами и надписью "Похороны", который пересек границу из Украины в РФ.
Кроме того, 21 и 22 декабря ОБСЕ фиксировала несколько "скорых", которые приезжали на КП "Донецк". Одна прибыла с территории Украины 21 декабря в 10-42, на ней была надпись "реанимация". В 11 часов со стороны России в пункты также приехала "скорая", в которую перенесли одного человека на носилках.
22 декабря наблюдатели зафиксировали, как "скорая" с номерами незаконной организации "ЛНР" проехала на территорию РФ, а через час вернулась в Украину.
Кроме того, наблюдатели заметили 26 декабря человека в камуфляже, который нес военный рюкзак, а также кейс для транспортировки винтовки. Человек зашел на территорию пункта пропуска "Донецк" и проследовал к линии контроля. "Миссия не может установить, была внутри кейса винтовка", - говорится в сообщении.
Кроме того, согласно данным миссии с 20 по 27 декабря увеличилось количество людей в камуфляже, пересекающих границу из России на оккупированные территории. Также увеличилось количество микроавтобусов, которые двигались из РФ на оккупированные территории.
Также в ОБСЕ отметили, что многие из частных автомобиле, пересекающих границу, с тонированными стеклами, и автобусы и минивэны имеют задернутые шторы.
Как сообщалось ранее, 18 декабря начались активные боевые действия на Светлодарской дуге.
Фото: podrobnosti.ua/
Теги: Донбасс, граница, груз, ОБСЕ
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