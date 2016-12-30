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Архив - Донецкая область

На Новый год и Рождество в "ДНР" не будет действовать комендантский час

30.12.2016 21:56
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На Новый год и Рождество в "ДНР" не будет действовать комендантский час

Главарь "ДНР" Александр Захарченко отменил в "ДНР" комендантский час в новогоднюю и рождественскую ночи, сообщают сепаратистские СМИ.

В пресс-службе "администрации" сообщили: "Глава Республики распорядился приостановить действие режима комендантского часа на территории ДНР с 23:00 часов 21 декабря 2016 года до 05:00 часов 1 января 2017 года, а также с 23:00 часов 6 января до 05:00 часов 7 января 2017 года".

По распоряжению Захарченко, в указанные периоды времени "МВД ДНР" будет вести на территории "республики" патрулирование в усиленном режиме.


Фото: dan-news.info/

Теги: Донбасс, отмена, комендантский час, ДНР, Захарченко
 
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