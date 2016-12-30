Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Новый год и Рождество все пункты пропуска на Донбассе будут работать в штатном режиме

30.12.2016 12:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Новый год и Рождество все пункты пропуска на Донбассе будут работать в штатном режиме

В период Новогодних и Рождественских праздников все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области будут работать в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По ее данным, ограничения могут возникнуть лишь в случае обострения ситуации и угрозы жизни людей — так же, как это бывает и вне праздников.

Также в пунктах пропуска будут работать и пункты обогрева.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, работа, Рождество, новый год, режим, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх