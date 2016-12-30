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На Новый год и Рождество все пункты пропуска на Донбассе будут работать в штатном режиме
30.12.2016 12:26
В период Новогодних и Рождественских праздников все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области будут работать в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
По ее данным, ограничения могут возникнуть лишь в случае обострения ситуации и угрозы жизни людей — так же, как это бывает и вне праздников.
Также в пунктах пропуска будут работать и пункты обогрева.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, работа, Рождество, новый год, режим, КПВВ
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