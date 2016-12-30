На Новый год и Рождество все пункты пропуска на Донбассе будут работать в штатном режиме

30.12.2016 12:26

В период Новогодних и Рождественских праздников все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области будут работать в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По ее данным, ограничения могут возникнуть лишь в случае обострения ситуации и угрозы жизни людей — так же, как это бывает и вне праздников.

Также в пунктах пропуска будут работать и пункты обогрева.