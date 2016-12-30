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Архив - Донецкая область

На оккупированном Донбассе боевики проводят уничтожении украинцев по этническому признаку

30.12.2016 15:30
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На оккупированном Донбассе боевики проводят уничтожении украинцев по этническому признаку

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей боевики провели зачистку по этническому признаку. Об этом пишет сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев.

"Официально Украина имеет 1,7 млн переселенцев, из которых лишь 25% имеют желание вернуться. Почему не хотят возвращаться? Потому что они являются представителями украинского этноса, а это угроза для их жизни при условии возвращения и проживания на этих территориях.

Речь идет о этноциде – уничтожении украинцев по этническому признаку. На временно оккупированных территориях осталось практически монолитное поле, как в языковом, так и в религиозном пространстве. Поэтому вопрос реинтеграции этих регионов очень дискуссионный. Сложно будет интегрировать тех, кто остался, ведь в основном это носители так называемого "русского мира". Не все так просто и не стоит говорить, что это такие же наши сограждане. Все украинское там уже вырезано до седьмого колена. Когда мы будем "реінтегровувати" эти регионы, а они будут кричать, что "Россия наш брат", то встанет вопрос – насколько нам это нужно? Мы снова вешаем груз на шею Украины, который будет экономическим и политическим балластом.

В то же время, на оккупированных территориях появляются элементы прозрения. Правда, лишь в моменте отсутствия социального обеспечения.

Нет работы, нечего кушать, но как только мы даем им какие-то выплаты, то они то они опять кричат "укропы дураки".

Действительно,там есть прослойка проукраинская, и мне хочется в это верить, ибо я сам луганчанин, но... Там есть ностальгия по социальным гарантиям, которые были во времена Украины: пенсии, начисления, возможность свободного передвижения, обеспечение продуктами первой необходимости. Но эта ностальгия не за Украиной, а за ее деньгами. Разочарование у них есть в том, что "мы хотели, как в России, а Россия нас не взяла". Поэтому и превратились в серую зону, которая никому не нужна, но Украина должна ее кормить.

Основное требование – "хунта дай нам денег". Какие у них настроения? Простые – Украину надо доить. Не надо питать иллюзий. Любви там нет и это надо говорить откровенно. Мы можем освободить землю, но не население", - считает Дмитрий Снегирев.

Источник: 62.ua.


Фото: www.62.ua/

Теги: Донбасс, этнография, украинцы, боевики
 
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