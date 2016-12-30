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Архив - Донецкая область

На шахте "Комсомолец Донбасса" наконец потушили пожар

30.12.2016 12:10
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На шахте "Комсомолец Донбасса" наконец потушили пожар

Горноспасателям удалось потушить пожар в шахте "Комсомолец Донбасса", находящейся в оккупированном городе Кировское, сообщили сепаратистские СМИ.

В пресс-службе "МЧС ДНР." сообщают: "Аварийно-спасательные работы завершены, подача водно-пенного раствора прекращена, уровень СО в действующих выработках равен нулю, работы по ликвидации аварии (пожара) переведены в разряд „Технические работы“".

Как сообщалось ранее, пожар в шахте "Комсомолец Донбасса" начался 21 декабря. Под землей на момент возгорания находилось более 900 горняков. Все они были выведены на поверхность, поэтому никто не пострадал.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, Кировское, пожар, тушь, МЧС, шахта "Комсомолец Донбасса"
 
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