На шахте "Комсомолец Донбасса" наконец потушили пожар

30.12.2016 12:10

Горноспасателям удалось потушить пожар в шахте "Комсомолец Донбасса", находящейся в оккупированном городе Кировское, сообщили сепаратистские СМИ.

В пресс-службе "МЧС ДНР." сообщают: "Аварийно-спасательные работы завершены, подача водно-пенного раствора прекращена, уровень СО в действующих выработках равен нулю, работы по ликвидации аварии (пожара) переведены в разряд „Технические работы“".

Как сообщалось ранее, пожар в шахте "Комсомолец Донбасса" начался 21 декабря. Под землей на момент возгорания находилось более 900 горняков. Все они были выведены на поверхность, поэтому никто не пострадал.