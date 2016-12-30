На "таможне" "ДНР" в Успенке настоящий коллапс - в Россию невозможно въехать (ФОТО)

30.12.2016 09:02

На "таможне" "ДНР", расположенной на выезде с оккупированных территорий в Россию, со вчерашнего дня, 29 декабря, наблюдается настоящий коллапс. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. Новость передает "ДонПресс".

Речь идет о "таможне" в Успенке, движение через которую осложняется проблемами на противоположной стороне — пункт погранперехода "Матвеев Курган" собрал сотни автомобилей. Пограничники всячески задерживают движение и заставляют людей простаивать в очередях часами.

"Сколько прохожу таможню на „ЛДНР“ — такого еще не видела! Мало того, что мы, с***ка, стоим уже более 8 часов, так на таможне Матвеев Курган — внимание — на таможне — ДТП! Фура сдавала назад и долбонула иномарку. Други, это не на трассе, это — НА ТАМОЖНЕ, где по причине расп***йства ее работников смешались люди, кони, иномарки, фуры, автобусы", — написала дончанка.

"Девушка, водила иномарки, ждет гайцов для оформления протокола. Проезд перекрыли сразу за нами (мы успели вывернуть газонами). Короче, кто ждет прохода на МатКурган за энным километром — забудьте до утра. Там тупо стоит нейтрал и не только. Я не знаю, кто в России главный таможенник, но точно знаю, что кодло, работающее на этой таможне, нужно расстрелять", — добавила она.

Проблемы на таможнях наблюдались еще с утра. Очереди в Успенке стояли огромные, и к 17:00 вчерашнего дня они достигли настоящего коллапса. ""Стоим стопиццот какие-то, очередь на #Успенка — 4 км. В два ряда. За час пропустили семь легковушек", — возмущались проезжающие.

(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).