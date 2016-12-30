Главная / Новости / Донецкая область / На трассе "Дружковка-Константиновка" работники МЧС эвакуировали мать с пятью детьми
Последние новости раздела
- Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации12:52
- "Поскорее заходите в Донецк, здесь работы непочатый край" - Адольф Донецкий о донецких сторонниках "русского мира"12:42
- На Новый год и Рождество все пункты пропуска на Донбассе будут работать в штатном режиме12:26
- На шахте "Комсомолец Донбасса" наконец потушили пожар12:10
- На трассе "Дружковка-Константиновка" работники МЧС эвакуировали мать с пятью детьми12:04
- Ситуация на блокпостах Донбасса: на "Марьинке" и "Майорске" машины в несколько рядов - информация от очевидцев11:35
- Новшество «ДНР»- с 1 января в "республике" перестанут признавать сделки, совершенные по украинскому законодательству11:28
- Бойовики обстріляли рибалок біля Вуглегірської ТЕС 11:16
- В Донецкой области из-за побоев пьяной матери 12-летняя девочка получила сотрясение мозга11:07
- На границе с Россией миссия ОБСЕ зафиксировала автомобили с надписью "Груз 200"10:22
На трассе "Дружковка-Константиновка" работники МЧС эвакуировали мать с пятью детьми
30.12.2016 12:04
Спасатели оказали помощь матери с пятью детьми, автобус которых сломался ночью на трассе "Дружковка-Константиновка", сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.
30 декабря в 03:50 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о том, что по адресу: Донецкая область, трасса Дружковка - Константиновка, на расстоянии 2 км от Дружковки сломался частный микроавтобус. В автотранспорте находилось 5 маленьких детей.
Спасатели эвакуировали мать и детей в пожарно-спасательную часть города Дружковки, где им были предоставлены теплое помещение и горячий чай. Впоследствии, после ремонта автомобиля, детей и жену забрал глава семьи. Он выразил искреннюю благодарность спасателям за то, что они не оставили его семью в беде.
Фото: vchasnoua.com/
Теги: Донбасс, автобус, МЧС, трасса
Читайте также:
- Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации12:52
- "Поскорее заходите в Донецк, здесь работы непочатый край" - Адольф Донецкий о донецких сторонниках "русского мира"12:42
- На Новый год и Рождество все пункты пропуска на Донбассе будут работать в штатном режиме12:26
- На шахте "Комсомолец Донбасса" наконец потушили пожар12:10
- На трассе "Дружковка-Константиновка" работники МЧС эвакуировали мать с пятью детьми12:04
- Ситуация на блокпостах Донбасса: на "Марьинке" и "Майорске" машины в несколько рядов - информация от очевидцев11:35
- Новшество «ДНР»- с 1 января в "республике" перестанут признавать сделки, совершенные по украинскому законодательству11:28
- Бойовики обстріляли рибалок біля Вуглегірської ТЕС 11:16
- В Донецкой области из-за побоев пьяной матери 12-летняя девочка получила сотрясение мозга11:07
- На границе с Россией миссия ОБСЕ зафиксировала автомобили с надписью "Груз 200"10:22
- Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации12:52
- "Поскорее заходите в Донецк, здесь работы непочатый край" - Адольф Донецкий о донецких сторонниках "русского мира"12:42
- На Новый год и Рождество все пункты пропуска на Донбассе будут работать в штатном режиме12:26
- На шахте "Комсомолец Донбасса" наконец потушили пожар12:10
- На трассе "Дружковка-Константиновка" работники МЧС эвакуировали мать с пятью детьми12:04
- Заказные убийства в Украине: цена от 8 тысяч до миллиона гривен11:56
- Немец изготовил пулемет, стреляющий бумажными самолетиками (ВИДЕО)11:40
- Ситуация на блокпостах Донбасса: на "Марьинке" и "Майорске" машины в несколько рядов - информация от очевидцев11:35
- Новшество «ДНР»- с 1 января в "республике" перестанут признавать сделки, совершенные по украинскому законодательству11:28
- Бойовики обстріляли рибалок біля Вуглегірської ТЕС 11:16
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко
- «Хаос и анархия» на блокпостах
- Трамп приступил к изучению военных действий в Украине
- Мобилизация на Майдане: люди массово записываются
- Год Огненного Петуха: как праздновать и чего ждать
- Что Трамп сделает с Украиной. Прогнозы экспертов
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом
- Боевики нашли способ обмануть тепловизоры ВСУ
- Кровавая бойня в «ЛНР»: в оккупированной Брянке расстрелян куратор от Кремля, озвучены причины громкого убийства российского офицера