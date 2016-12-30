На трассе "Дружковка-Константиновка" работники МЧС эвакуировали мать с пятью детьми

30.12.2016 12:04

Спасатели оказали помощь матери с пятью детьми, автобус которых сломался ночью на трассе "Дружковка-Константиновка", сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.



30 декабря в 03:50 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о том, что по адресу: Донецкая область, трасса Дружковка - Константиновка, на расстоянии 2 км от Дружковки сломался частный микроавтобус. В автотранспорте находилось 5 маленьких детей.



Спасатели эвакуировали мать и детей в пожарно-спасательную часть города Дружковки, где им были предоставлены теплое помещение и горячий чай. Впоследствии, после ремонта автомобиля, детей и жену забрал глава семьи. Он выразил искреннюю благодарность спасателям за то, что они не оставили его семью в беде.