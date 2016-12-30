- Бойовики обстріляли рибалок біля Вуглегірської ТЕС 11:16
- В Донецкой области из-за побоев пьяной матери 12-летняя девочка получила сотрясение мозга11:07
- На границе с Россией миссия ОБСЕ зафиксировала автомобили с надписью "Груз 200"10:22
- Ситуация на блокпостах на линии разграничения в Донбассе на утро 30 декабря10:04
- Сегодня боевики стреляли по Новозвановке и Павлополю09:42
- Савченко сделала заявку для проведения встречи с Захарченко и Плотницким в Киеве09:32
- ДНРовцы похвастались открытием спорткомплекса в Донецке, который не работал с начала боевых действий09:27
- ВАЖНО: изменились правила регистрации рождения и смерти для жителей неподконтрольных территорий Донбасса и переселенцев09:12
- На "таможне" "ДНР" в Успенке настоящий коллапс - в Россию невозможно въехать (ФОТО)09:02
- В школах "ДНР" начались длинные зимние каникулы08:55
Новшество «ДНР»- с 1 января в "республике" перестанут признавать сделки, совершенные по украинскому законодательству
В так называемой "ДНР" с 1 января 2017 года перестанут признавать любые нотариальные сделки, совершенные по украинскому законодательству. Ранее, при проведении подобных сделок, в "ДНР" можно было легализовать украинские документы в специальной комиссии.
Об этом заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко, сообщают сепаратистские СМИ.
"С 1 января 2017 года все сделки, которые будут совершены на территории Украины, на территории ДНР будут считаться недействительными. Поэтому, сделки купли-продажи, дарения, мены должны совершаться нотариусами ДНР", — сообщила нотариус Донецкого нотариального округа "ДНР" Оксана Копейка.
По словам Александра Захарченко, в "ДНР" существует комиссия, которая рассматривает все нотариальные сделки, совершенные по украинскому законодательству и принимает решение об их легализации в "ДНР". С 1 января комиссия будет рассматривать сделки, совершенные до 2017 года.
"Начиная с 2014 года, заканчивая 2016, комиссия рассматривает любые сделки, которые связаны с недвижимостью, наследством, все вещевые сделки она рассматривает... Но если вы продаете квартиру или покупаете в январе 17-го, ваше заявление не примут", — пояснил Захарченко.
Он добавил, что если не зарегистрировать сделку по "законам ДНР", то прежние владельцы могут обратиться в правоохранительные органы и отнять приобретенную собственность, так как в "ДНР" она будет продолжать числиться за ними.
"Люди, продавшие вам либо автомобиль, либо квартиру, любую недвижимость, потребовавшие от вас оформить сделку в правовом поле Украины, эту квартиру, машину могут у вас по закону "ДНР" изъять, потому что [она] не зарегистрирована в ДНР", — сказал Захарченко.
Фото: cxid.info/
Теги: Украина, Донбасс, нотариус, признание, законодательство, ДНР, Захарченко
- Совет российского экономиста Украине: перехитрить Путина и признать независимость Донбасса
- Дончанка, выступавшая за Украину, вышла на награждение с флагом "ДНР"
- Курс НБУ на 4 июля: доллар – 24,82 грн, евро – 27,63 грн
- Настоящий полковник: президент Украины встретился с героем, пережившим почти два года донбасского плена
- Версия Эль-Мюрида: Кремль на Донбассе уже ничего не решает
- Информатор с гранатами всё докладывал "Ястребу" из ДНР
- Бойовики обстріляли рибалок біля Вуглегірської ТЕС 11:16
- В Донецкой области из-за побоев пьяной матери 12-летняя девочка получила сотрясение мозга11:07
- На границе с Россией миссия ОБСЕ зафиксировала автомобили с надписью "Груз 200"10:22
- Ситуация на блокпостах на линии разграничения в Донбассе на утро 30 декабря10:04
- Сегодня боевики стреляли по Новозвановке и Павлополю09:42
- Савченко сделала заявку для проведения встречи с Захарченко и Плотницким в Киеве09:32
- ДНРовцы похвастались открытием спорткомплекса в Донецке, который не работал с начала боевых действий09:27
- ВАЖНО: изменились правила регистрации рождения и смерти для жителей неподконтрольных территорий Донбасса и переселенцев09:12
- На "таможне" "ДНР" в Успенке настоящий коллапс - в Россию невозможно въехать (ФОТО)09:02
- В школах "ДНР" начались длинные зимние каникулы08:55
- Бойовики обстріляли рибалок біля Вуглегірської ТЕС 11:16
- В Донецкой области из-за побоев пьяной матери 12-летняя девочка получила сотрясение мозга11:07
- На Кубе впервые разрешили домашний интернет10:45
- В России заявили о создании революционного препарата от рака10:30
- На границе с Россией миссия ОБСЕ зафиксировала автомобили с надписью "Груз 200"10:22
- Российские дипломаты, которых депортируют из США, не могут улететь на родину из-за отсутствия билетов10:15
- Ситуация на блокпостах на линии разграничения в Донбассе на утро 30 декабря10:04
- НБУ повысил курс доллара и евро на 30 декабря 09:55
- К Земле летит "новогодняя" комета09:45
- Сегодня боевики стреляли по Новозвановке и Павлополю09:42
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко
- «Хаос и анархия» на блокпостах
- Трамп приступил к изучению военных действий в Украине
- Мобилизация на Майдане: люди массово записываются
- Что Трамп сделает с Украиной. Прогнозы экспертов
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом
- Год Огненного Петуха: как праздновать и чего ждать
- Кровавая бойня в «ЛНР»: в оккупированной Брянке расстрелян куратор от Кремля, озвучены причины громкого убийства российского офицера
- Боевики нашли способ обмануть тепловизоры ВСУ