Новшество «ДНР»- с 1 января в "республике" перестанут признавать сделки, совершенные по украинскому законодательству

30.12.2016 11:28

В так называемой "ДНР" с 1 января 2017 года перестанут признавать любые нотариальные сделки, совершенные по украинскому законодательству. Ранее, при проведении подобных сделок, в "ДНР" можно было легализовать украинские документы в специальной комиссии.

Об этом заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко, сообщают сепаратистские СМИ.

"С 1 января 2017 года все сделки, которые будут совершены на территории Украины, на территории ДНР будут считаться недействительными. Поэтому, сделки купли-продажи, дарения, мены должны совершаться нотариусами ДНР", — сообщила нотариус Донецкого нотариального округа "ДНР" Оксана Копейка.

По словам Александра Захарченко, в "ДНР" существует комиссия, которая рассматривает все нотариальные сделки, совершенные по украинскому законодательству и принимает решение об их легализации в "ДНР". С 1 января комиссия будет рассматривать сделки, совершенные до 2017 года.

"Начиная с 2014 года, заканчивая 2016, комиссия рассматривает любые сделки, которые связаны с недвижимостью, наследством, все вещевые сделки она рассматривает... Но если вы продаете квартиру или покупаете в январе 17-го, ваше заявление не примут", — пояснил Захарченко.

Он добавил, что если не зарегистрировать сделку по "законам ДНР", то прежние владельцы могут обратиться в правоохранительные органы и отнять приобретенную собственность, так как в "ДНР" она будет продолжать числиться за ними.

"Люди, продавшие вам либо автомобиль, либо квартиру, любую недвижимость, потребовавшие от вас оформить сделку в правовом поле Украины, эту квартиру, машину могут у вас по закону "ДНР" изъять, потому что [она] не зарегистрирована в ДНР", — сказал Захарченко.